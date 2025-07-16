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Зеленський підписав подання для призначення Шмигаля міністром оборони

Міноборони об'єднають з Мінстратегпромом. 

Зеленський підписав подання для призначення Шмигаля міністром оборони
Фото: ВРУ

Президент Володимир Зеленський підписав документи для подання Дениса Шмигаля міністром оборони. Про це він повідомив увечері 16 липня. 

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Вранці Зеленський провів нараду зі Шмигалем разом з нинішнім керівником МО Рустемом Умєровим і міністром стратегічної промисловості Германом Сметаніним. Він підтвердив, що оновлене міністерство оборони управлятиме і стратегічними галузями промисловостІ. 

"Міністерство во оборони матиме більше впливу на виробництво зброї. І української зброї повинно стати більше у наших воїнів на фронті. Окрім цього, міністерство оборони проведе аудит всіх домовленостей з партнерами. Це програми постачання допомоги, інвестиції в виробництво зброї, всі наші спільні проєкти", – сказав президент. 

Герман Сметанін, який очолює Мінстратегпром, очолить Укроборонпром. Він уже очолював його в 2023-2024 роках. 
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