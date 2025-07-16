Зеленський підписав подання для призначення Шмигаля міністром оборони

Президент Володимир Зеленський підписав документи для подання Дениса Шмигаля міністром оборони. Про це він повідомив увечері 16 липня.

Вранці Зеленський провів нараду зі Шмигалем разом з нинішнім керівником МО Рустемом Умєровим і міністром стратегічної промисловості Германом Сметаніним. Він підтвердив, що оновлене міністерство оборони управлятиме і стратегічними галузями промисловостІ.

"Міністерство во оборони матиме більше впливу на виробництво зброї. І української зброї повинно стати більше у наших воїнів на фронті. Окрім цього, міністерство оборони проведе аудит всіх домовленостей з партнерами. Це програми постачання допомоги, інвестиції в виробництво зброї, всі наші спільні проєкти", – сказав президент.

Герман Сметанін, який очолює Мінстратегпром, очолить Укроборонпром. Він уже очолював його в 2023-2024 роках.