Ігор Ліскі: «Українська медицина — це те, що повертає українців з-за кордону»
Ігор Ліскі: «Українська медицина — це те, що повертає українців з-за кордону»
У Києві у взаємодії з Сирським викрили масштабну схему переведення військових на “тилові” посади за хабарі
ФотоУ Києві у взаємодії з Сирським викрили масштабну схему переведення військових на “тилові” посади за хабарі
НСЗУ відкрила дані про медобладнання в лікарнях: тепер видно що, де і як працює
НСЗУ відкрила дані про медобладнання в лікарнях: тепер видно що, де і як працює
Як математики "нагнули" Кремль, визволили українського дисидента Леоніда Плюща і до чого тут сучасна Україна?
Як математики "нагнули" Кремль, визволили українського дисидента Леоніда Плюща і до чого тут сучасна Україна?
Батько Ілона Маска планує відвідати ТОТ України і порадив сину поїхати до Росії
Батько Ілона Маска планує відвідати ТОТ України і порадив сину поїхати до Росії
У більшості лікарень, де МОЗ перевіряв допомогу при інсультах, виявили порушення – що це означає
У більшості лікарень, де МОЗ перевіряв допомогу при інсультах, виявили порушення – що це означає
Голова без паспорта. Що далі буде з УПЦ МП?
Голова без паспорта. Що далі буде з УПЦ МП?
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
У лікарнях України о 14:00 символічно зупиниться серце: МОЗ пояснює чому
У лікарнях України о 14:00 символічно зупиниться серце: МОЗ пояснює чому
ГоловнаПолітика

Київ передав 12 корпусу ЗСУ 3000 дронів різних типів

Зокрема, FPV-дрони денні, нічні, цифрові зенітні.

Київ передав 12 корпусу ЗСУ 3000 дронів різних типів
Безпілотники для 12 корпусу ЗСУ

Мер Києва Віталій Кличко передав 3000 дронів від столичної громади бійцям 12 армійського корпусу ЗСУ, що воюють на найскладніших ділянках фронту. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

LB.UA - 16 років разом. Якість незмінна
Підтримайте нас!

«Громада столиці продовжує допомагати військовим. І сьогодні бійцям 12 армійського корпусу ЗСУ передав на найгарячіші напрямки фронту 3000 БпЛА різних типів. Зокрема, FPV-дрони денні, нічні, цифрові зенітні», – зазначив Кличко.

За словами мера, від початку 2025 року Київ вже виділив 100 млн грн з міського бюджету на оснащення та нагальні потреби саме 12 корпусу.

«Загалом за перші півроку від громади бійцям різних бригад відправили на передову понад 30 000 БпЛА різних типів. Нагадаю, цього року Київрада вже спрямувала 6 млрд грн на підтримку сил оборони та безпеки. За ці кошти військові купують вкрай необхідне оснащення. Ми і надалі продовжимо допомагати всім нашим захисникам», – наголосив Віталій Кличко.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies