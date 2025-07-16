Київ передав 12 корпусу ЗСУ 3000 дронів різних типів

Мер Києва Віталій Кличко передав 3000 дронів від столичної громади бійцям 12 армійського корпусу ЗСУ, що воюють на найскладніших ділянках фронту. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

«Громада столиці продовжує допомагати військовим. І сьогодні бійцям 12 армійського корпусу ЗСУ передав на найгарячіші напрямки фронту 3000 БпЛА різних типів. Зокрема, FPV-дрони денні, нічні, цифрові зенітні», – зазначив Кличко.

За словами мера, від початку 2025 року Київ вже виділив 100 млн грн з міського бюджету на оснащення та нагальні потреби саме 12 корпусу.

«Загалом за перші півроку від громади бійцям різних бригад відправили на передову понад 30 000 БпЛА різних типів. Нагадаю, цього року Київрада вже спрямувала 6 млрд грн на підтримку сил оборони та безпеки. За ці кошти військові купують вкрай необхідне оснащення. Ми і надалі продовжимо допомагати всім нашим захисникам», – наголосив Віталій Кличко.