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Кличко закликає депутатів не урізати допомогу армії на 8 млрд грн, яку надає Київ

Змінами до бюджету депутати пропонують забрати 10% податку на прибуток, який зазвичай іде в бюджет Києва. 

Кличко закликає депутатів не урізати допомогу армії на 8 млрд грн, яку надає Київ
Фото: EPA/UPG

Мер Києва Віталій Кличко закликав народних депутатів не позбавляти захисників допомоги столичної громади, а мешканців Києва коштів на медицину, освіту та соціальні виплати. Про це він написав у своєму Телеграм каналі, коментуючи спробу внести до порядку денного Верховної Ради законопроєкт про вилучення у столиці 8 млрд грн 

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«Звертаюся до народних депутатів не позбавляти мешканців Києва необхідних коштів для забезпечення належного медичного обслуговування, освіти та соціальних виплат. І не позбавляти наших захисників допомоги столичної громади. Сьогодні, завдяки свідомим депутатам голосів на внесення до розгляду цієї дичини не вистачило. Але, знаючи методи Слуг, законопроект можуть, в порушення регламенту, нишком запхати і спробувати протягнути на завтрашньому засіданні», – заявив Кличко.

Він нагадав, що сьогодні в парламенті Слуги намагалися  поставити у порядок денний законопроєкт, який позбавить бюджет столиці 8 млрд грн.

«Це – кошти киян на допомогу армії, закупівлю необхідного оснащення нашим захисникам, на реабілітацію військових, виплати ветеранам та їх родинам, на забезпечення медицини й освіти в місті та соціальні витрати. Тобто роблять усе, щоб довести столицю до занепаду», – повідомив мер Києва. 

Все це, за його словами, переслідує політичну мету.

«Сказати: бачте, Кличко, мовляв, не впорався… І особливо цинічно таке виробляти під час війни. Зневажаючи й інтереси військових, яким ми допомагаємо, й інтереси киян, для яких намагаємося створити комфорт навіть в таких надскладних умовах. І це коли Київ віддає до Держбюджету 60 відсотків ПДФО, а також військовий та силовий ПДФО», – підсумував Віталій Кличко. 

Сьогодні Бюджетний комітет Верховної Ради підтримав законопроєкт №13439-3 про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони та вирішення першочергових питань (автори – Юлія Гришина та Олег Бондаренко), яким з 1 серпня до 31 грудня 2025 року планується забрати 10% податку на прибуток, який зазвичай іде в бюджет Києва. За оцінками народних депутатів, йдеться про 8 мільярдів гривень. Гроші пропонується передати до Резервного фонду державного бюджету.

Також сьогодні законопроєкт №13439-3 було поставлено на голосування щодо внесення до порядку денного. «За» – 211 голосів, рішення не прийнято.
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