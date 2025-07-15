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Зеленський зібрав окремих міністрів напередодні заміни прем'єра

Зустрілись із президентом Свириденко, Федоров, Клименко. 

Зеленський зібрав окремих міністрів напередодні заміни прем'єра
Ігор Клименко доповів президенту
Фото: Зеленський у Telegram

Президент Володимир Зеленський 15 липня повідомив про проведені наради з низкою окремих урядовців напередодні заміни прем'єр-міністра. Він поговорив одночасно з віцепрем'єркою – міністеркою економіки Юлією Свириденко (яка очолить уряд у разі схвалення депутатами) і віцепрем'єр-міністром Михайлом Федоровим. 

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Президент повідомив, що разом вони деталізували завдання на наступні шість місяців. А також – визначили, які результати можна досягнути за перші шість місяців роботи нового уряду. 

Юлія Свириденко та Михайло Федоров
Фото: Володимир Зеленський у Telegram
Юлія Свириденко та Михайло Федоров

"Головне – збільшити виробництво власної зброї в Україні, повністю забезпечити контрактування необхідних обсягів усіх типів дронів для Сил оборони України, провести відчутну дерегуляцію та вивільнити внутрішній економічний потенціал нашої країни, а також забезпечити повне виконання програм соціальної підтримки наших людей", – розповів Володимир Зеленський.

Окремо він провів розмову з міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком. З ним глава держави обговорив роботу підрозділів Нацгвардії на Донецькому напрямку: застосування БпЛА і захист фронтової логістики.

"Готуємо нові заходи для гарантування безпеки в українських громадах та протидії злочинності", – сказав він. 

Клименко доповів про активні дії НГУ разом із іншими підрозділами, а також – про безпекову ситуацію в прифронтових і прикордонних районах. 

Ігор Клименко доповів президенту
Фото: Володимир Зеленський у Telegram
Ігор Клименко доповів президенту

Заміна уряду

Цього літа вже не вперше обговорювали можливу відставку уряду. Те ж саме відбувалося і торік, і вже тоді Свириденко називали кандидаткою на посаду прем'єр-міністерки. Втім, тоді далі обговорень справа не зайшла, і Денис Шмигаль зберіг посаду. Важливо також пам'ятати, що стаття 10 закону про воєнний стан прямо забороняє відставку уряду, а заміна прем'єра автоматично приводить саме до цього.

Президент Володимир Зеленський, коментуючи можливу заміну Дениса Шмигаля, казав, що якби в нього був такий намір, то він спершу обговорив це з самим прем'єром, а не з журналістами. І додав, що такої розмови з ним не проводив.

11 липня Юлія Свириденко у коментарі пресі сказала, що їй очолити уряд не пропонували.

14 липня Зеленський провів нараду з Денисом Шмигалем.

Уже наступного дня, 15 липня, президент повідомив, що провів зустріч зі Свириденко і запропонував їй очолити уряд. Хоча за Конституцією пропозицію кандидата у прем'єр-міністри робить коаліція, і лише після цього кандидатуру на розгляд народних депутатів подає президент.

У своїй першій заяві в якості кандидатки на посаду голови уряду Юлія Свириденко сказала, що найближчим часом озвучить пропозиції стосовно кандидатів у міністри. 

Також із заяви президента зрозуміло, що крісло міністра оборони він запропонував нинішньому прем'єр-міністру Денису Шмигалю. 

Офіційного списку кандидатів поки немає. УП з посиланням на джерела писала, що декілька міністрів позбудуться своїх посад. Зокрема, міністр енергетики Герман Галущенко. 

Не бути більше міністром і Олексію Черниову, фігуранту корупційної справи. Його міністерство взагалі не передбачене в складі нового уряду. МЗС заздалегідь повідомило, що опікуватиметься питанням українців за кордоном.
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