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Профільний комітет Ради пропонує зупинити для України дії Оттавської конвенції

У комітеті наголосили, що ухвалення закону посилить оборонні спроможності України.

Профільний комітет Ради пропонує зупинити для України дії Оттавської конвенції
Протипіхотні та протитранспортні міни
Фото: надано автором

Парламентський комітет з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва рекомендував Верховній Раді зупинити дії Оттавської конвенції для України.

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Про це повідомив голова комітету Олександр Мережко, передає "Інтерфакс-Україна".

"Розглянули та підтримали проєкт закону "Про зупинення для України дії Конвенції про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін та про їхнє знищення". Рекомендували Верховній Раді прийняти цей законопроєкт за основу і в цілому", - сказав Мережко.

За його словами, ухвалення закону посилить оборонні спроможності України.

Раніше президент Володимир Зеленський напередодні заявив, що  що наразі підготовлені два значні рішення щодо міжнародних угод. Передусім - угода про створення Спеціального трибуналу щодо злочину російської агресії, яку треба ратифікувати, і вихід України з Оттавської конвенції про міни. 
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