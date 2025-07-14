Профільний комітет Ради пропонує зупинити для України дії Оттавської конвенції

Парламентський комітет з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва рекомендував Верховній Раді зупинити дії Оттавської конвенції для України.

Про це повідомив голова комітету Олександр Мережко, передає "Інтерфакс-Україна".

"Розглянули та підтримали проєкт закону "Про зупинення для України дії Конвенції про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін та про їхнє знищення". Рекомендували Верховній Раді прийняти цей законопроєкт за основу і в цілому", - сказав Мережко.

За його словами, ухвалення закону посилить оборонні спроможності України.

Раніше президент Володимир Зеленський напередодні заявив, що що наразі підготовлені два значні рішення щодо міжнародних угод. Передусім - угода про створення Спеціального трибуналу щодо злочину російської агресії, яку треба ратифікувати, і вихід України з Оттавської конвенції про міни.