Профільний комітет Ради пропонує зупинити для України дії Оттавської конвенції

Парламентський комітет з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва рекомендував Верховній Раді зупинити дії Оттавської конвенції для України.
Про це повідомив голова комітету Олександр Мережко, передає "Інтерфакс-Україна".
"Розглянули та підтримали проєкт закону "Про зупинення для України дії Конвенції про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін та про їхнє знищення". Рекомендували Верховній Раді прийняти цей законопроєкт за основу і в цілому", - сказав Мережко.
За його словами, ухвалення закону посилить оборонні спроможності України.
Раніше президент Володимир Зеленський напередодні заявив, що що наразі підготовлені два значні рішення щодо міжнародних угод. Передусім - угода про створення Спеціального трибуналу щодо злочину російської агресії, яку треба ратифікувати, і вихід України з Оттавської конвенції про міни.
- 26 червня Сейм Польщі підтримав вихід із Оттавської конвенції.
- 28 червня Литва, Латвія та Естонія офіційно повідомили Організацію Об'єднаних Націй про вихід з Оттавської конвенції, що забороняє використання протипіхотних мін.
- 29 червня повідомлялося, що Зеленський підписав указ про вихід України з Оттавської конвенції.
- Офіційний вихід держави з Оттавської конвенції відбувається за шість місяців після офіційного повідомлення про це ООН. Після цього Україна зможе офіційно застосовувати, накопичувати та виробляти протипіхотні міни.