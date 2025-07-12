Депутати фракцій "ЄС" і "Голосу" зареєстрували постанову з вимогою призначити Цивінського на посаду керівника БЕБ

Депутати фракцій "Європейська солідарність" та "Голос" зареєстрували постанову ВР з вимогою до уряду негайно виконати норми закону і призначити керівника Бюро економічної безпеки.
Про це повідомила депутатка від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко.
Нардепи "Європейської Солідарності" і "Голосу" зареєстрували постанову ВР з вимогою до Уряду щодо "призначення Цивінського О.І. на посаду директора Бюро економічної безпеки України".
"Мова не про прізвища, а про принципи. Ми не знайомі з паном Цивінським, але він переміг на прозорому конкурсі за участі міжнародних і українських експертів, цей конкурс привітали посли G7", — каже Ірина Геращенко.
Нардепка зазначає, що реформа БЕБ — це частина "наших зобовʼязань перед МВФ і в рамках Ukraine Facilities. Україна критично залежить від західної фінансової підтримки, нахабний зрив конкурсу на фоні конференції в Римі — це свідомий підрив довіри партнерів і цвях в нашу євроінтеграцію".
Реформа БЕБ
- У червні конкурсна комісія нарешті обрала переможця конкурсу на посаду директора БЕБ. До цього, з квітня 2023-го, бюро очолювали тимчасові керівники, які змінювалися за цей період декілька разів.
- На реформі БЕБ наполягали міжнародні партнери України. Посли країн Group of 7 озвучили голові парламенту, прем'єру та керівнику Офісу президента ключові вимоги, серед яких – прозорий відкритий конкурс на посаду нового директора Бюро.
- Комісія обрала переможцем Олександра Цивінського – чинного детектива НАБУ, який вів розслідування "Чисте місто". Цивінський очолює 3-ий підрозділ детективів 2-го Головного підрозділу НАБУ.
- Його кандидатуру підтримали троє представників міжнародних організацій. Натомість представники уряду обрали інших претендентів. Стосовно кандидатури Цивінського під час конкурсу висловлювала застереження СБУ, вказавши, що в його батька є російський паспорт. Сам детектив запевнив, що з родичем не спілкується протягом років.
- 30 червня комісія передала уряду документи для затвердження Цивінського.
- 7 липня на каналі Кабміну повідомили, що просять комісію подати нових претендентів.
- 8 липня Конкурсна комісія сказала, що дізналася про рішення уряду з його каналу в Telegram і додала, що очікує на офіційний документ.
- 9 липня Комісія з добору директора Бюро економбезпеки отримала від уряду офіційний документ стосовно рішення не призначати переможця конкурсу Олександра Цивінського.
- Олександр Цивінський, коментуючи рішення уряду, сказав, що він десять років успішно проходив перевірки СБУ, служив у ГУР і має доступ до державної таємниці, тож він не розуміє, які “безпекові оцінки” стали підставою для відхилення його кандидатури.
- Глава антикорупційного комітету Верховної Ради Анастасія Радіна зазначала, що в уряду нема повноважень просити комісію переобрати голову.