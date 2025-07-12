Депутати фракцій "ЄС" і "Голосу" зареєстрували постанову з вимогою призначити Цивінського на посаду керівника БЕБ

"ЄС" і "Голос" зареєстрували постанову ВР з вимогою до Уряду щодо "призначення Цивінського О.І. на посаду директора Бюро економічної безпеки України".

Депутати фракцій "Європейська солідарність" та "Голос" зареєстрували постанову ВР з вимогою до уряду негайно виконати норми закону і призначити керівника Бюро економічної безпеки.

Про це повідомила депутатка від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко.

Нардепи "Європейської Солідарності" і "Голосу" зареєстрували постанову ВР з вимогою до Уряду щодо "призначення Цивінського О.І. на посаду директора Бюро економічної безпеки України".

"Мова не про прізвища, а про принципи. Ми не знайомі з паном Цивінським, але він переміг на прозорому конкурсі за участі міжнародних і українських експертів, цей конкурс привітали посли G7", — каже Ірина Геращенко.

Нардепка зазначає, що реформа БЕБ — це частина "наших зобовʼязань перед МВФ і в рамках Ukraine Facilities. Україна критично залежить від західної фінансової підтримки, нахабний зрив конкурсу на фоні конференції в Римі — це свідомий підрив довіри партнерів і цвях в нашу євроінтеграцію".

Реформа БЕБ

У червні конкурсна комісія нарешті обрала переможця конкурсу на посаду директора БЕБ. До цього, з квітня 2023-го, бюро очолювали тимчасові керівники, які змінювалися за цей період декілька разів.

На реформі БЕБ наполягали міжнародні партнери України. Посли країн Group of 7 озвучили голові парламенту, прем'єру та керівнику Офісу президента ключові вимоги, серед яких – прозорий відкритий конкурс на посаду нового директора Бюро.

Комісія обрала переможцем Олександра Цивінського – чинного детектива НАБУ, який вів розслідування "Чисте місто". Цивінський очолює 3-ий підрозділ детективів 2-го Головного підрозділу НАБУ.

Його кандидатуру підтримали троє представників міжнародних організацій. Натомість представники уряду обрали інших претендентів. Стосовно кандидатури Цивінського під час конкурсу висловлювала застереження СБУ, вказавши, що в його батька є російський паспорт. Сам детектив запевнив, що з родичем не спілкується протягом років.

30 червня комісія передала уряду документи для затвердження Цивінського.

7 липня на каналі Кабміну повідомили, що просять комісію подати нових претендентів.

8 липня Конкурсна комісія сказала, що дізналася про рішення уряду з його каналу в Telegram і додала, що очікує на офіційний документ.

9 липня Комісія з добору директора Бюро економбезпеки отримала від уряду офіційний документ стосовно рішення не призначати переможця конкурсу Олександра Цивінського.

Олександр Цивінський, коментуючи рішення уряду, сказав, що він десять років успішно проходив перевірки СБУ, служив у ГУР і має доступ до державної таємниці, тож він не розуміє, які “безпекові оцінки” стали підставою для відхилення його кандидатури.