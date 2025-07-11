Свириденко сказала, що їй не пропонували очолити уряд

Перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко заявила, що їй не надходила пропозиція очолити Кабінет міністрів. Про це вона сказала під час спілкування з журналістами на полях Конференції з відновлення в Римі, передають "Новини.LIVE".

На запитання журналістки про те, чи надходили їй пропозиції очолити уряд, вона сказала: "Ні, не надходили". На додаткове запитання, чи вона готова, урядовиця не відповіла.

Чому говорять про відставку уряду?

Цього літа вже не вперше обговорюють можливу відставку уряду. Те ж саме відбувалося і торік, і вже тоді Свириденко називали кандидаткою на посаду прем'єр-міністерки. Втім, тоді далі обговорень справа не зайшла, і Денис Шмигаль зберіг посаду. Важливо також пам'ятати, що стаття 10 закону про воєнний стан прямо забороняє відставку уряду, а заміна прем'єра автоматично приводить саме до цього.

Протягом кількох тижнів у пресі обговорюють нову можливу заміну складу Кабміну. І якщо про тих, хто може замінити чинних міністрів на посадах, кажуть різне, в питанні прем'єр-міністра джерела преси одностайні – називають прізвище Свириденко. Про це ж писав у червні і нардеп Ярослав Железняк. Водночас тепер він стверджує, що доля уряду ще не вирішена.

Президент Володимир Зеленський, коментуючи можливу заміну Дениса Шмигаля, казав, що якби в нього був такий намір, то він спершу обговорив це з самим прем'єром, а не з журналістами. І додав, що такої розмови з ним не проводив.