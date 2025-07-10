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Зеленський і Мелоні обговорили підтримку ППО, відбудову України та санкції проти Росії

За підсумками конференції очікується підписання близько 200 двосторонніх угод на понад 10 млрд євро.

Зеленський і Мелоні обговорили підтримку ППО, відбудову України та санкції проти Росії
Володимри Зеленський і Джорджа Мелоні у Римі, 10 липня 2025 року
Фото: ОПУ

Володимир Зеленський зустрівся у Римі з прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні під час Конференції з питань відновлення України.

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Про це йдеться на сайті глави держави.

За інформацією ОПУ, у конференції беруть участь понад 500 італійських компаній. Очікується підписання близько 200 двосторонніх угод на понад 10 млрд євро.

Зеленський наголосив, що Україна потребує системного підходу до відновлення та розраховує на активну участь Італії у реалізації плану реконструкції. Італія вже опікується відновленням культурної спадщини Одеси та має намір розширити допомогу.

«На конференції ми підписуємо низку угод, а також фінансові гарантійні інструменти для бізнесу… Але також — і щодо безпосередніх інвестицій наших промислових підприємств», — сказала Джорджа Мелоні.

Лідери обговорили посилення української ППО. Мелоні засудила російські удари по цивільних та енергооб’єктах і висловила співчуття у зв’язку з загибеллю українців.

Президент відзначив, що пріоритетом внутрішнього оборонного виробництва України залишаються дрони-перехоплювачі. Він закликав до інвестицій у спільне виробництво.

Окрему увагу приділили запуску спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ. Україна чекає на якнайшвидшу ратифікацію угоди італійським парламентом.

Серед інших тем розмови Зеленського і Мелоні — 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії, євроінтеграція України та повернення дітей, яких незаконно вивезла Росія. Україна розраховує на подальше сприяння з боку Італії та Ватикану.

  • 10 липня у Римі розпочалася дводенна Конференція з відновлення України – Ukraine Recovery Conference. За декілька хвилин перед відкриттям демонстрували кадри російських ударів по українських містах.
  • Україну представляють Володимир Зеленський та урядова команда. Участь у заході також беруть лідери різних країн та президентка Євросоюзу Урсула фон дер Ляєн. 
  • Також присутній приватний сектор, зацікавлений у відбудові України. Зокрема, представники 500 італійських компаній. Є й представники і міжнародних та громадських організацій.
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