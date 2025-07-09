НАЗК виявило в "оборонних законопроєктах" нардепів потенційні корупціогенні ризики

НАЗК закликає Раду виключити такі норми з чотирьох проєктів Defence City.

Нардепи готують податкові та митні преференції та захист для виробників ОПК від НАБУ та САП.

НАЗК за дорученням першої віцепрем'єрки-міністерки економіки опрацювало законопроєкт "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки підприємств оборонно-промислового комплексу" (№ 13420), поданий на розгляд Верховної Ради України народними депутатами України Арахамією Д.Г., Гетманцевим Д.О. та іншими, і виявило в ньому потенційні корупціогенні ризики.

Про це повідомили в офіційному коментарі LB.ua від НАЗК.

"За результатами попереднього опрацювання законопроєкту НАЗК виявило положення, що в сукупності ймовірно можуть становити корупціогенні фактори", – повідомили в агентстві.

В НАЗК також додали, що цей законопроєкт тісно пов'язаний з іншими проєктами законів з пакету Defence City:

"Про внесення зміни до розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України щодо підтримки підприємств оборонно-промислового комплексу»" (реєстр. № 13422 від 25.06.2025);

"Про внесення зміни до розділу XXI «Прикінцеві та перехідні положення» Митного кодексу України щодо підтримки підприємств оборонно-промислового комплексу»" (реєстр. № 13421 від 25.06.2025);

"Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо підтримки підприємств оборонно-промислового комплексу»" (реєстр. № 13423 від 25.06.2025).

"Тому Національне агентство вважає доцільним розглядати ці законопроєкти як взаємопов'язані та які мають системний характер. За результатами ініціативного аналізу проєкту № 13423 НАЗК також виявило корупціогенні фактори", – додали в агенції.

Національне агентство зазначає, що усунення корупціогенних факторів у проєктах нормативно-правових актів "вважається необхідним задля забезпечення передбачуваності, чіткості та ясності правового регулювання".

Нагадаємо, Верховна Рада готується ухвалити пакет із чотирьох законопроєктів, які передбачають масштабні податкові та митні пільги для підприємств ОПК, створення спеціального режиму, релокаційні бонуси та окремого фонду.

Але найбільше обговорень викликала “амністія” для службовців оборонних підприємств — нова стаття у ККУ дозволить уникати відповідальності за зриви поставок, завищення цін та інші зловживання. Деталі про законопроєкти №13420–13423 – у матеріалі "Парламент пропонує податкові пільги та амністію для підприємств оборонки.



