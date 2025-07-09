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НАЗК виявило в "оборонних законопроєктах" нардепів потенційні корупціогенні ризики

Нардепи готують податкові та митні преференції та захист для виробників ОПК від НАБУ та САП.

НАЗК закликає Раду виключити такі норми з чотирьох проєктів Defence City. 


НАЗК за дорученням першої віцепрем'єрки-міністерки економіки опрацювало законопроєкт "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки підприємств оборонно-промислового комплексу" (№ 13420), поданий на розгляд Верховної Ради України народними депутатами України Арахамією Д.Г., Гетманцевим Д.О. та іншими, і виявило в ньому потенційні корупціогенні ризики.

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Про це повідомили в офіційному коментарі LB.ua від НАЗК.

"За результатами попереднього опрацювання законопроєкту НАЗК виявило положення, що в сукупності ймовірно можуть становити корупціогенні фактори", – повідомили в агентстві.

В НАЗК також додали, що цей законопроєкт тісно пов'язаний з іншими проєктами законів з пакету Defence City:

  • "Про внесення зміни до розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України щодо підтримки підприємств оборонно-промислового комплексу»" (реєстр. № 13422 від 25.06.2025); 
  • "Про внесення зміни до розділу XXI «Прикінцеві та перехідні положення» Митного кодексу України щодо підтримки підприємств оборонно-промислового комплексу»" (реєстр. № 13421 від 25.06.2025);
  • "Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо підтримки підприємств оборонно-промислового комплексу»" (реєстр. № 13423 від 25.06.2025).

"Тому Національне агентство вважає доцільним розглядати ці законопроєкти як взаємопов'язані та які мають системний характер. За результатами ініціативного аналізу проєкту № 13423 НАЗК також виявило корупціогенні фактори", – додали в агенції.

Національне агентство зазначає, що усунення корупціогенних факторів у проєктах нормативно-правових актів "вважається необхідним задля забезпечення передбачуваності, чіткості та ясності правового регулювання".

  • Нагадаємо, Верховна Рада готується ухвалити пакет із чотирьох законопроєктів, які передбачають масштабні податкові та митні пільги для підприємств ОПК, створення спеціального режиму, релокаційні бонуси та окремого фонду.
  • Але найбільше обговорень викликала “амністія” для службовців оборонних підприємств — нова стаття у ККУ дозволить уникати відповідальності за зриви поставок, завищення цін та інші зловживання. Деталі про законопроєкти №13420–13423 – у матеріалі "Парламент пропонує податкові пільги та амністію для підприємств оборонки.
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