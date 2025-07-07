Експосадовця Міноборони і спільників підозрюють у постачанні неякісних ПТРК (доповнено)

Експосадовцю Міноборони і колишнім керівникам оборонного підприємства повідомили про підозру у тому, що вони постачали до війська браковані протитанкові ракетні комплекси (ПТРК) для потреб фронту і нанесли державі шкоду у 90 млн грн.

Про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко та пресслужба СБУ. Як можна зрозуміти із матеріалів справи, йдеться про експосадовця міноборони Олександра Лієва.

"Офіс Генерального прокурора здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у справі за фактом постачання Мністерству оборони України непридатних до використання протитанкових ракетних установок на суму понад 90 млн грн. Власне, на цю ж суму і завдано шкоди державі", – написав Кравченко у телеграмі.

Зазначається, що викрили організатора оборудки – колишнього очільника одного з департаментів Міноборони та двох його спільників із компанії-підрядника.

Як встановило розслідування, перебуваючи на посаді протягом 2022-2023 років, чиновник уклав державний контракт на постачання протитанкового озброєння для ЗСУ. Відповідно до підписаного договору столична оборонна компанія мала поставити військовому відомству дуже необхідні ПТРК, які мали одразу спрямувати на передову.

Втім, замість сучасного озброєння підрядники поставили замовникам непридатні до використання за призначенням протитанкові установки, а отримані бюджетні кошти вивели у тінь.

Висновки незалежної експертизи, яку ініціювала СБУ підтвердила несправний тактико-технічний стан ПТРК.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили ексочільнику департаменту Міноборони, колишньому керівнику компанії-підрядника та його заступнику про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, яке призвело до тяжких наслідків);

ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);

ч. 2 ст. 366 (службове підроблення, що призвело до тяжких наслідків).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як розповіли у СБУ, ці ПТРК відіграють ключову роль у знищенні бронетанкових груп ворога, які намагаються прорвати оборонні позиції українських військ.