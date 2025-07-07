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Експосадовця Міноборони і спільників підозрюють у постачанні неякісних ПТРК (доповнено)

Вартість збитків оцінюють у 90 млн грн.

Експосадовця Міноборони і спільників підозрюють у постачанні неякісних ПТРК (доповнено)
Один із викритих учасників схеми
Фото: СБУ

Експосадовцю Міноборони і колишнім керівникам оборонного підприємства повідомили про підозру у тому, що вони постачали до війська браковані протитанкові ракетні комплекси (ПТРК) для потреб фронту і нанесли державі шкоду у 90 млн грн.

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Про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко та пресслужба СБУ. Як можна зрозуміти із матеріалів справи, йдеться про експосадовця міноборони Олександра Лієва. 

"Офіс Генерального прокурора здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у справі за фактом постачання Мністерству оборони України непридатних до використання протитанкових ракетних установок на суму понад 90 млн грн. Власне, на цю ж суму і завдано шкоди державі", – написав Кравченко у телеграмі. 

Зазначається, що викрили організатора оборудки – колишнього очільника одного з департаментів Міноборони та двох його спільників із компанії-підрядника.

Як встановило розслідування, перебуваючи на посаді протягом 2022-2023 років, чиновник уклав державний контракт на постачання протитанкового озброєння для ЗСУ. Відповідно до підписаного договору столична оборонна компанія мала поставити військовому відомству дуже необхідні ПТРК, які мали одразу спрямувати на передову.

Втім, замість сучасного озброєння підрядники поставили замовникам непридатні до використання за призначенням протитанкові установки, а отримані бюджетні кошти вивели у тінь.

Висновки незалежної експертизи, яку ініціювала СБУ підтвердила несправний тактико-технічний стан ПТРК.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили ексочільнику департаменту Міноборони, колишньому керівнику компанії-підрядника та його заступнику про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, яке призвело до тяжких наслідків);
  • ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);
  • ч. 2 ст. 366 (службове підроблення, що призвело до тяжких наслідків).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як розповіли у СБУ, ці ПТРК відіграють ключову роль у знищенні бронетанкових груп ворога, які намагаються прорвати оборонні позиції українських військ.

  • 14 січня Державне бюро розслідувань оголосило підозру Олександру Лієву за постачання 200 неякісних кулеметів на фронт. Пізніше його взяли під варту.
  • Йдеться про укладення контракту між Міністерством оборони і компанією "Львівський арсенал" на постачання 100 тисяч мінних пострілів. 
  • У листопаді 2022 року Міноборони перерахувало «Львівському арсеналу» 1,34 млрд грн передоплати. Далі компанія перерахувала частину коштів - 3,6 млн доларів та 9,1 млн євро - на словацького посередника, компанію Sevotech. 
  • Більша частина суми потім пішла на рахунки ще одного посередника - хорватської компанії «WDG promet». Зараз ці гроші зникли і жодної міни поставлено так і не було.
  • 24 січня Міноборони виграло суд у "Львівського арсеналу".
  • 27 січня СБУ оголосила підозри п'ятьом людям за розкрадання коштів на закупівлі снарядів. Підозру отримали: колишній та нинішній керівники Департаменту військово–технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони, очільник та комерційний директор компанії "Львівський арсенал", а також їхній спільник – представник іноземної комерційної структури. За даними джерел LB.ua в правоохоронних органах, підозри отримали Олександр Лієв, нинішній керівник Департаменту військово-технічної політики Тоомас Нахкур і голова "Львівського арсеналу" Юрій Збітнєв.
  • Лієв хотів перетнути кордон, але отримав підозру, писало "Радіо Свобода". Сам він стверджує, що їхав до Словаччини "з метою огляду машин розмінування, які мають бути доставлені в Україну в лютому місяці цього року. В Україну планував повернутися до 5 лютого".
  • 30 січня ВАКС не обрав Лієву запобіжний захід. Адвокати підозрюваного заявили, що підслідність справи було порушено і прокурор Офісу генерального прокурора не мав права звертатися до Вищого антикорупційного суду щодо обрання "запобіжки".
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