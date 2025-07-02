“Схеми”: 66 млн гривень застави за Чернишова внесла компанія з Дніпра, директор якої “чує вперше” про це

Ще 44 млн гривень внесла Дарія Бедя, яка є директоркою з маркетингу девелоперської групи компаній DIM.

“Схеми” розповіли, хто вніс заставу у 120 млн гривень за віцепрем’єр-міністра, міністра національної єдності Олексія Чернишова.

Від джерел у судових та правоохоронних органах журналісти “Схем” дізнались, що дружина підозрюваного Світлана Чернишова спочатку внесла 10 млн гривень, а пізніше ще 2 668 гривень. Судячи з декларації Чернишова за 2024 рік, її заощаджень вистачало для внесення такої суми.

Водночас найбільшу частину застави у розмірі 66 млн гривень внесла ТОВ “Форавто тор” з Дніпра, яка спеціалізується на оптовій торгівлі деталями для автомобілів і була зареєстрована у квітні 2025 року.

Директором та власником цієї компанії є Едуард Мартиненко, який керує і володіє створеною в червня 2025 року дніпровською компанією ТОВ “Кастомбуд”. Її основний вид діяльності – будівництво житлових та нежитлових будівель.

“У коментарі “Схемам” Едуард Мартиненко підтвердив, що є керівником “Форавто тор”, але про внесення застави за віцепрем'єр-міністра його компанією “чує вперше”, - зазначили журналісти.

Крім того, 44 млн гривень внесла Дарія Бедя, яка, відповідно до згадок у ЗМІ та публічних виступів, є директоркою з маркетингу групи компаній DIM (Development Investment Management).

DIM - девелопер, який спеціалізується на будівництві та обслуговуванні житлової та офісної нерухомості в Києві та області.

Коли “Схеми” намагалися зв'язатися з нею телефоном, вона перетелефонувала, але почувши запитання про внесення застави за Чернишова, попросила перенести розмову на пізніше, бо їй “незручно говорити”, та знову пообіцяла перетелефонувати.

Засновником і керуючим партнером DIM є забудовник Олександр Насіковський, а у лютому 2025 року партнером став український бізнесмен Максим Кріппа. Він володіє в Києві бізнес-центром “Парус”, готелем “Україна”, Міжнародним виставковим центром на Лівому березі, а також є президентом Федерації кіберспорту України.

Раніше джерела “Економічної правди” зазначали, що він може виступати “обкладинкою, яка інвестує в коштовні активи гроші кількох дуже впливових представників української влади”. Втім, Кріппа все заперечував і називав це “інформаційною атакою”.

В свою чергу, Олександр Насіковський повідомив “Схемам”, що йому не було відомо про внесення застави за Чернишова маркетинговою директоркою: “Я про це перший раз чую. Зі мною внесення цієї застави вона не узгоджувала”.

Насіковський запевнив, що не знає Чернишова і ніколи з ним не зустрічався і не спілкувався. Він додав, що цього тижня Дарія Бедя ухвалила рішення піти з компанії.

Справа Чернишова