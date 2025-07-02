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“Схеми”: 66 млн гривень застави за Чернишова внесла компанія з Дніпра, директор якої “чує вперше” про це

Ще 44 млн гривень внесла Дарія Бедя, яка є директоркою з маркетингу девелоперської групи компаній DIM.

“Схеми”: 66 млн гривень застави за Чернишова внесла компанія з Дніпра, директор якої “чує вперше” про це
Олексій Чернишов
Фото: надано пресслужбою

“Схеми” розповіли, хто вніс заставу у 120 млн гривень за віцепрем’єр-міністра, міністра національної єдності Олексія Чернишова.

Від джерел у судових та правоохоронних органах журналісти “Схем” дізнались, що дружина підозрюваного Світлана Чернишова спочатку внесла 10 млн гривень, а пізніше ще 2 668 гривень. Судячи з декларації Чернишова за 2024 рік, її заощаджень вистачало для внесення такої суми.

Водночас найбільшу частину застави у розмірі 66 млн гривень внесла ТОВ “Форавто тор” з Дніпра, яка спеціалізується на оптовій торгівлі деталями для автомобілів і була зареєстрована у квітні 2025 року.

Директором та власником цієї компанії є Едуард Мартиненко, який керує і володіє створеною в червня 2025 року дніпровською компанією ТОВ “Кастомбуд”. Її основний вид діяльності – будівництво житлових та нежитлових будівель. 

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“У коментарі “Схемам” Едуард Мартиненко підтвердив, що є керівником “Форавто тор”, але про внесення застави за віцепрем'єр-міністра його компанією “чує вперше”, - зазначили журналісти.

Крім того, 44 млн гривень внесла Дарія Бедя, яка, відповідно до згадок у ЗМІ та публічних виступів, є директоркою з маркетингу групи компаній DIM (Development Investment Management). 

DIM - девелопер, який спеціалізується на будівництві та обслуговуванні житлової та офісної нерухомості в Києві та області. 

Коли “Схеми” намагалися зв'язатися з нею телефоном, вона перетелефонувала, але почувши запитання про внесення застави за Чернишова, попросила перенести розмову на пізніше, бо їй “незручно говорити”, та знову пообіцяла перетелефонувати.

Засновником і керуючим партнером DIM є забудовник Олександр Насіковський, а у лютому 2025 року партнером став український бізнесмен Максим Кріппа. Він володіє в Києві бізнес-центром “Парус”, готелем “Україна”, Міжнародним виставковим центром на Лівому березі, а також є президентом Федерації кіберспорту України. 

Раніше джерела “Економічної правди” зазначали, що він може виступати “обкладинкою, яка інвестує в коштовні активи гроші кількох дуже впливових представників української влади”. Втім, Кріппа все заперечував і називав це “інформаційною атакою”.

В свою чергу, Олександр Насіковський повідомив “Схемам”, що йому не було відомо про внесення застави за Чернишова маркетинговою директоркою: “Я про це перший раз чую. Зі мною внесення цієї застави вона не узгоджувала”. 

Насіковський запевнив, що не знає Чернишова і ніколи з ним не зустрічався і не спілкувався. Він додав, що цього тижня Дарія Бедя ухвалила рішення піти з компанії.

Справа Чернишова

  • За версією слідства, в листопаді 2021 року забудовники Сергій Копистира та Олег Татаренко намагалися незаконно заволодіти ділянкою площею понад 11 га, яка належала державній агрофірмі "Квіти України" в Києві. 

  • Вони звернулися до тодішнього міністра розвитку громад Чернишова, який доручив комунікацію із забудовниками своєму раднику – Максиму Горбатюку. Той організував передачу документів та координацію між сторонами, а також повідомив про схему міністра, держсекретаря міністерства Василя Володіна та директорку держпідприємства "Укркомунобслуговування" Аллу Сушон, повідомляв Центр протидії корупції.

  • За успішну реалізацію оборудки Копистира "винагородив" топпосадовців міністерства та визначених ними осіб знижкою на квартири у вже зведених житлових комплексах. З нею вартість квадратного метра становила від 1 тис. грн до 8 тис. грн при мінімальній ринковій вартості таких квартир близько 30 тис. грн за кв. м. Загальний розмір неправомірної вигоди склав 16,8 млн грн.

  • Василя Володіна та Максима Горбатюка ВАКС взяв під варту, з альтернативами застави 20 і 25 млн грн. Аллі Сушон визначили заставу в розмірі 1 млн грн.

  • 23 червня віцепрем'єру Чернишову оголосили підозру. Йому інкримінують одержання неправомірної вигоди та зловживання службовим становищем. 

  • 1 липня апеляція ВАКС залишила в силі запобіжні заходи колишньому держсекретарю Мінрозвитку та Сергієві Копистирі.
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