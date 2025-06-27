По 7 років за ґратами присудили шахраям, які видавали себе за працівників ТЦК та поліцейських

Ділки вистежували чоловіків призовного віку, перевіряли у них документи та, погрожуючи примусовим доставленням до ТЦК, вимагали гроші.

По 7 років за ґратами присудили шахраям, які на Одещині видавали себе за працівників ТЦК та поліцейських і вимагали гроші.

Про це повідомили у Одеській обласній прокуратурі.

"За публічного обвинувачення Одеської обласної прокуратури суд визнав організатора та трьох учасників угруповання винними у вимаганні та самовільному присвоєнні владних повноважень (ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 353 КК України)", – зазначили у прокуратурі.

За сукупністю злочинів кожному з них призначили покарання у вигляді 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Прокурори довели, що засуджені видавали себе за співробітників поліції та ТЦК та СП. Вони вистежували чоловіків призовного віку, перевіряли у них документи та, погрожуючи примусовим доставленням до ТЦК, вимагали гроші "за вирішення питання".

За кілька епізодів зловмисники отримали від потерпілих понад 80 тис грн та 3000 доларів США. Після передачі коштів вони запевняли громадян, що внесуть їхні дані до бази "Оберіг", що нібито "гарантувало" уникнення проблем із мобілізацією.

Їх затримали у листопаді 2024 року під час чергової спроби вимагання. До складу угруповання входили особи з кримінальним минулим, серед них – колишній правоохоронець, який вже мав проблеми із законом.

Усі четверо очікували на вирок під вартою, в суді повністю визнали свою вину.