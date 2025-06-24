Сергій Власенко про спецтрибунал: «За два роки ми дійшли від “ніколи” до “буде створений через два тижні”»

Як член Президентської робочої групи з опрацювання питань створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочинів агресії проти України Власенко розповів про супротив, з яким доводилося стикатися протягом усього часу, чому імунітет трійці російських лідерів не «зрада-зрадонька» та чи справді до відповідальності разом з РФ можна притягнути Білорусь з Північною Кореєю.

«Ключова місія Нюрнберзького трибуналу полягала в тому, що сам факт притягнення до відповідальності людей, які розв'язали війну і скоювали злочини, забезпечило сталий мир на Європейському континенті впродовж 70 років. І якщо не добитися відповідальності сьогоднішнього агресора, це відкриє скриньку Пандори, яка дозволить переглядати сильним державам кордони», — заявив під час дискусійної панелі «Трибунал для Путіна. Коли буде відновлено справедливість» (проходила в рамках спільного проєкту LB.ua та EFI Group «Нова країна») народний депутат від «Батьківщини» Сергій Власенко .

Фото: Зоряна Стельмах Сергій Власенко, народний депутат, член Президентської робочої групи з опрацювання питань створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочинної агресії проти України.

«Коли ми вперше влітку 22 року приїхали до Брюсселя у складі делегації, яка почала обговорювати ідею трибуналу проти людей, які скоїли злочин агресії, тодішній єврокомісар з питань юстиції сказав, що цього не буде ніколи. Ніколи! — розповів Сергій Власенко. — Коли ми вперше приїхали до Ради Європи, там нам сказали: «Це не наш мандат, ми не будемо цим займатися». І за цей достатньо короткий період, бо я вважаю, що два з половиною роки у цій ситуації це короткий період, ми від «ніколи» дійшли до історії, що через два тижні будуть підписані документи про створення».

Сам факт функціонування цього трибуналу і притягнення до відповідальності винних, зазначає нардеп, підтвердить існування міжнародного права. «Бо якщо ті, хто скоїв те, що англійською мовою називається «mother crime», тобто злочин, який є матір’ю усіх злочинів — злочин агресії, не будуть притягнені до відповідальності, це означає, що міжнародного права не існує, можна робити все, що хочеш», — додає він.

До юрисдикції Міжнародного кримінального суду, який розслідує військові та воєнні злочини і яка поширюється на територію України, злочин агресії не входить, зазначає нардеп.

«Щоб закрити цю юридичну прогалину, необхідно було створити окремий спеціальний трибунал, який займається лише одним питанням — злочином агресії. Нічим іншим він більше не займатиметься», — підкреслив Власенко.

При цьому зазначив: трибунал зможе розглядати справи не лише щодо Росії, а й Білорусі та Північної Кореї.

Фото: Зоряна Стельмах

«Загальний політичний настрій — три країни, які безпосередньо беруть участь в агресії — Російська Федерація, Білорусь, яка надала свою територію, і корейці, які надали своїх військових, які вбивають наших солдат, точно потрапляють. Мова йде про відповідальність держави як такої. Північна Корея на державному рівні визнала, що, відповідно там до якихось своїх рішень, відправила солдат», — зауважив нардеп.

На думку Сергія Власенка, Україна у питанні створення трибуналу проявила небувалу суб’єктність і стійкість.

«Я можу довго розповідати, які наративи, які схеми створення трибуналу нам пропонувалися з боку міжнародних партнерів. Один із перших — створення палати з іноземців у Верховному суді, яка мала судити іменем України. І я хочу подякувати всім — Антону Кориневичу, Андрію Смірнову, який тоді був заступником керівника Офісу, драйвером була Ірина Романівна (Мудра. — Ред.), за жорстку позицію в перемовинах з аргументами.

Припустимо, аргумент проти палати у Верховному суді був дуже простий: нам, як країні, не потрібен вирок іменем України. Нам потрібен вирок іменем міжнародної спільноти. …Щоб надалі це сприймалося, ніби жертва судить агресора. І цей аргумент був сприйнято. Це був випадок системної роботи, коли щодня сиділи на головах іноземних партнерів, щоразу їм показували якісь документи, українську Конституцію, тикали їх туди носом. …Цю палату в Верховному суді нам на голову «надягали» рік. Рік. На всіх перемовинах. Але на всіх майданчиках ми боролися проти цього.

Отака системна робота була з кожного питання, коли з аргументами, чітко озброєний, маєш позицію, переконуєш візаві, а він переконує свого начальника, а начальник переконує ще одного начальника. І тоді воно все починає працювати, і ми маємо той результат, який ми маємо», — підкреслив Власенко.

Фото: Зоряна Стельмах Сергій Власенко, народний депутат, член Президентської робочої групи з опрацювання питань створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочинної агресії проти України.

Щоправда, не далося переконати партнерів щодо скасування імунітету «трійки» — міжнародне правосуддя дає захист президенту, прем’єр-міністру та міністру закордонних справ РФ, поки вони перебувають на свої посадах. (Про це під час дискусії детальніше розповідала Ірина Мудра). Але, по-перше, зазначає Власенко, притягати до відповідальності можна усе інше військово-політичне керівництво країни-агресорки. По-друге, «трійці» не можна винести вирок, але їм буде пред’явлене звинувачення, проводитиметься розслідування, що вже важливо, адже «через політичні ігри навколо МКС, ордер на Путіна знецінений».

«Я багато читав про те, що відсутність остаточної юрисдикції над «трійкою» — це така прямо зрада-зрадонька. Я вважаю: сам факт того, що ці люди будуть визнані обґрунтованими злочинцями — щодо них почнеться розслідування, почнеться воно in absentia, тобто без їх присутності; проти них будуть винесені обвинувальні акти, у яких будуть описані злочини агресії — це вже важливо», — прокоментував чутливе питання Власенко.

Фото: Зоряна Стельмах

Не принципово, коли це станеться, через рік чи два, каже нардеп, але до цього треба ретельно готуватися — збирати докази, свідчення.

Бо якщо ворог не зазнає покарання — за злочин агресії через трибунал, за інші злочини — через Міжнародний кримінальний суд, за завдання економічних збитків — через механізм репарацій чи конфіскації заморожених активів — це призведе до тектонічних зрушень і в геополітичних питаннях, і в юридичних питаннях, пов'язаних із міжнародним правом, упевнений нардеп.