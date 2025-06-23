Суд оголосив вирок у резонансній справі про замах на депутата Київської обласної ради у 2019 році та вбивство його трирічного сина, повідомили в Офісі генерального прокурора.

Прокурори довели вину безпосередніх виконавців злочину – снайпера та двох його пособників, які сприяли у підготовці й виконанні злочину.

Снайпера визнано винним у закінченому замаху на умисне вбивство, вбивстві через необережність, незаконному поводженні з вогнепальною зброєю та боєприпасами, підробленні офіційного документа та його використанні. Він отримав покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Одного зі співучасників визнано винним у пособництві в закінченому замаху на умисне вбивство і незаконному поводженні з вогнепальною зброєю та боєприпасами та засуджено до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Іншого – у пособництві в закінченому замаху на умисне вбивство також засуджено до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Публічне обвинувачення здійснювали ювенальні прокурори Офісу Генерального прокурора. Вони довели, що 1 грудня 2019 року засуджені прицільно вчинили замах на життя депутата біля ресторану у центрі Києва. Потерпілий отримав поранення голови, а його 3-річний син загинув на місці.

Снайпер та його пособники заздалегідь підготували зброю, складові частини до неї, боєприпаси та засоби конспірації. Також підшукали спеціальне приміщення, в якому перед та після вчинення злочину зберігали все необхідне для реалізації злочинного умислу, направленого на скоєння замовного вбивства з корисливих мотивів. Тривалий час вони ретельно готувалися: спостерігали за місцем перебування потерпілого, здійснювали пристрілку зброї на полігоні та інші дії.

Суд дослідив близько 20-ти томів доказів, наданих стороною обвинувачення, допитав свідків та потерпілих. “Розгляд матеріалів кримінального провадження суд розпочинав двічі, оскільки одного з обвинувачених затримали лише за 2,5 роки після скоєння злочину – він переховувався від слідства і перебував у міжнародному розшук. Після того, як обвинувальний акт стосовно нього скерували до суду, кримінальні справи було об’єднано й розпочато судовий розгляд заново”, ‒ додали прокурори.

На вирок суду обвинувачувані очікували під вартою. Організатор цього злочину наразі переховується від правосуддя та перебуває в міжнародному розшуку.