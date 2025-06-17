Завершили розслідування теракту у Житомирі: серед причетних – неповнолітні

Поплічникам загрожує позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна або без такої.

Правоохоронці завершили розслідування теракту у Житомирі, який стався ще у листопаді минулого року.

Як повідомили у Нацполіції, 20 листопада 2024 року поруч з адмінбудівлею відбувся вибух, внаслідок якого постраждав поліцейський. Вже наступного дня правоохоронці затримали п’ятьох причетних до терористичного акту. Спільники діяли під керівництвом ворожих спецслужб.

Серед фігурантів – четверо жителів Житомира, віком від 15 до 20 років, а також 46-річний харків’янин, раніше судимий за тяжкі злочини.

Встановили, що за вказівкою "куратора" саме старший із чоловіків займався закупівлею засобів зв’язку для виготовлення вибухівки.

Молодші спільники виготовили вибуховий пристрій з уражаючими елементами, протестували його в орендованій квартирі, а згодом заклали біля управління поліції. Вони підірвали вибухівку дистанційно, за допомогою відеозв’язку.У ході спецоперації 21 листопада співробітники поліції та СБУ області затримали всіх фігурантів у процесуальному порядку.

Під час досудового розслідування правоохоронці також встановили факти співпраці житомирян із агентами ворога ще з липня минулого року. Тоді найменший із фігурантів – 15 річний підліток, у месенджері Telegram погодився на пропозицію "легких грошей". Для цього йому потрібно було підпалити військовий автомобіль.

Розуміючи, що сам він із таким завданням не впорається, хлопець залучив до підпалу свого 16-річного знайомого. Юнаки підпалили автомобіль Nissan X-Trail, фактично знищивши його.

Наступне замовлення про підпал 15-річний фігурант прийняв у Telegram через 2 місяці. Цього разу він залучив відразу трьох друзів. Після цього хлопець, який тримав зв'язок із куратором, відправив йому відео виконаної роботи. Загальна сума збитків, завдана обом військовослужбовцям – власникам автомобілів, склала понад 365 000 гривень.

Днями слідчі УСБУ області завершили розслідування, що проводилося під процесуальним керівництвом Житомирської обласної прокуратури. Враховуючи всі обставини, фігурантам інкримінували:

15-річному організатору та його 16-річному спільнику – умисне знищення чужого майна, вчинене шляхом підпалу, за попередньою змовою групою осіб та організованою групою (ч. 2 та ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 194 КК України). Цей же 16-річний юнак також обвинувачується у незаконному виготовленні вибухового пристрою (ч. 3 ст. 263-1 КК України) та його незаконному зберіганні (ч.1 ст. 263 КК України);

хлопцям 18-ти та 20 років – вчинені організованою групою (ч. 3 ст. 28 ККУ) перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України (ч. 1 ст. 114-1 КК України), умисне знищення чужого майна шляхом підпалу (ч. 2 ст. 194 КК України), пособництво у незаконному виготовленні вибухового пристрою (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 263-1 КК України). Також 18-річний хлопець обвинувачується у незаконному носінні вибухового пристрою (ч. 1 ст. 263 КК України).

Крім того, всі фігуранти обвинувачені у вчиненні злочинів організованою групою (ч. 3 ст. 28 ККУ): хлопці віком 15, 16 та 18 років – терористичному акті, а 20-річний житомирянин та 46-річний харків’янин – пособництві (ч. 5 ст. 27 ККУ) терористичному акту (ч. 2 ст. 258 КК України).

Нині обвинувальний акт скеровано до суду. Поплічникам загрожує позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна або без такої.