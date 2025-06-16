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По 15 років тюрми отримали корегувальники російських ударів по Миколаєву

Обидвох визнали винними у державнійзраді, вчиненій в умовах воєнного стану. 

По 15 років тюрми отримали корегувальники російських ударів по Миколаєву
Фото: З відкритих джерел

По 15 років увʼязнення з конфіскацією майна отримали ще двоє коригувальників російських ударів по Миколаївщині.

Про це пише СБУ.

Як встановило розслідування, фігуранти наводили російські ракети на логістичні центри та запасні командні пункти українських військ.

Зловмисниками виявилися двоє місцевих жителів, які діяли окремо і яких окупанти завербували у Телеграм-каналах з пошуку легких грошей.

Один із засуджених – 44-річний охоронець приватної компанії із Снігурівки, який відслідковував пункти базування та маршрути руху українських військ у напрямку передової. Зібрані координати він «зливав» у чат-бот Сергія Лебедєва (відомого під псевдонімом «Лохматий»), який переховується у Донецьку та працює на ФСБ і воєнну розвідку РФ. 

Інший зловмисник – 47 річний безробітний з Миколаєва, який шпигував за локаціями оборонців міста. Агентурні «звіти» зрадник месенджером надсилав куратору з фсб у вигляді фото потенційних цілей з прив’язкою до місцевості.

Співробітники СБУ затримали одного із агентів у червні 2023 року, іншого – у грудні 2024 року.

Під час обшуків у них вилучено телефони із доказами їхньої співпраці з ворогом.

На підставі зібраних слідчими СБУ доказів суд визнав обох зловмисників винними за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
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