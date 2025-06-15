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На Хмельниччині СБУ затримала коригувальницю російських ракет, яка виготовляла вибухівку для терактів

Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

На Хмельниччині СБУ затримала коригувальницю російських ракет, яка виготовляла вибухівку для терактів
Фото: СБУ

Служба безпеки затримала на Хмельниччині ще одну агентку російських спецслужб. Зловмисниця коригувала авіаудари РФ по регіону та виготовляла саморобні вибухові пристрої для терактів.

Про це повідомляє СБУ.

Зрадницею виявилася 59-річна місцева безробітна, яку завербували через Телеграм.

Після вербування агентка відслідковувала локації Сил оборони і передавала їхні координати. Серед пріоритетних цілей ворога були запасні командні пункти та адміністративні будівлі ЗСУ.

Для конспірації фігурантка приховано знімала військові об’єкти, імітуючи телефонну розмову, коли проходила повз них. Одночасно вона отримала від куратора вказівку на виготовлення СВП.

За інструкцією російського спецслужбіста жінка придбала всі необхідні компоненти для вибухівки, однак не встигла їх скомпонувати.

Кіберфахівці СБУ затримали агентку «на гарячому», коли вона шпигувала поблизу військової частини.

На місці події у затриманої вилучено телефон із доказам роботи на фсб. Під час обшуків за місцем проживання в агентки знайдено складники до вибухового пристрою.

Слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
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