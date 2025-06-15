Росіяни знову атакували Херсон, три людини постраждали

Уранці 15 червня росіяни атакували мешканців Херсонщини безпілотниками. Під ворожий удар потрапили мешканці Херсона та Антонівки.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

У неділю вранці у Дніпровському районі під удар ворожого безпілотника потрапив 69-річний чоловік. У нього мінно-вибухова травма, перелом стегна та уламкові поранення ніг, рук і спини.

Також росіяни скинули вибухівки з дрона на жителів Антонівки. 50-річний чоловік дістав мінно-вибухову травму та поранення ніг і голови. У 65-річного потерпілого поранення живота, він у важкому стані.

Наразі всі постраждалі перебувають у лікарні, де їм надають необхідну допомогу.