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На Херсонщині через російські обстріли пошкоджена соціальна інфраструктура

Одна людина загинула, ще одна — зазнала поранень.

На Херсонщині через російські обстріли пошкоджена соціальна інфраструктура
Херсонська область, пожежа
Фото: ДСНС України

Упродовж минулої доби російська армія атакувала соціальну інфраструктуру населених пунктів Херсонщини. Через обстріли загинула 1 людина, ще 1 поранена.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували Антонівка, Садове, Білозерка, Придніпровське, Станіслав, Софіївка, Широка Балка, Олександрівка, Микільське, Берислав, Новоберислав,  Новоолександрівка, Монастирське, Бургунка, Веселе, Гаврилівка, Дудчани, Іванівка, Качкарівка, Кізомис, Козацьке, Львове, Михайлівка, Новодмитрівка, Новотягинка, Осокорівка, Понятівка, Тягинка, Червоний Маяк та місто Херсон.

"Російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 10 приватних будинків. Також окупанти понівечили стільникову вежу, газопроводи, господарчі споруди та приватні автомобілі", — ідеться у повідомленні.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 1 — дістала поранення.
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