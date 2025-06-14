Компанія хоче привернути увагу до проблеми дефіциту донорської крові в країні.

Укрпошта презентувала випуск «Шанс на життя», ініційований організацією ДонорUA до 10-річчя свого створення, щоб акцентувати на суттєвому дефіциті донорської крові в нашій країні та заохотити до не ситуативної, а системної донації.

Як зазначає пресслужба компанії, церемонія спецпогашення відбулася в київському ТРЦ GULLIVER під час донації з нагоди Всесвітнього дня донора крові.

Ескіз у стилі naїveart – авторства Лізи Маркіної. На ньому зображено пару, що тримає серце й наповнює його своєю кров’ю, аби дати шанс на життя іншим.

Тираж – 150 000 поштових марок.

Придбати новинку можна на postmark.ukrposhta.ua, у відділеннях та філателістичних крамницях.