Зеленський вважає, що Росія завжди допомагала Ірану

Росія завжди допомагала Ірану і нині є лише питання про те, чи буде РФ робити це відкрито.
Таку заяву озвучив Володимир Зеленський в інтерв’ю для американського телеканалу Newsmax.
«Чи будуть «рускі» допомагати Ірану? Я думаю, що вони завжди їм допомагали, якщо чесно. Питання стоїть – чи будуть вони відкрито допомагати Ірану. Питання залежить тільки від позиції, сильної позиції США», - сказав український президент.
Зеленський наголосив на важливості залучення Європи до цього питання.
«Якщо Сполучені Штати Америки продемонструють сильну позицію, завжди на їх сильну позицію відреагує сильною підтримкою Європа. Не треба європейські країни відштовхувати. Союз Америки-Європи – це найміцніший союз. Якщо Америка буде діяти лояльно, дипломатично, тощо – «рускі» цього не зрозуміють. І «рускі» розуміють, що можна допомагати і Ірану. І тоді буде нова хвиля цієї війни, нова ескалація... з ракетами, з допомогою вже російської сторони Ірану», - додав Зеленський.
- У ніч на 13 червня Армія оборони Ізраїлю офіційно заявила про початок повітряної кампанії проти іранських ядерних об'єктів і назвала зброю масового знищення в руках режиму Ісламської республіки «екзистенційною загрозою для Ізраїлю та всього світу».
- Детальніше про ситуацію читайте в матеріалі LB.ua.
- Того ж дня увечері Іран атакував Ізраїль балістичними ракетами і дронами у відповідь.
- Тоді російський диктатор Путін провів окремі телефонні розмови з премʼєр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу та новообраним президентом Ірану Масудом Пезешкіаном. Він заявив, що Росія «засуджує» дії Ізраїлю, які, за його словами, «порушують Статут ООН і норми міжнародного права».
- Іран і РФ загалом активно співпрацюють у різних сферах, зокрема, в економіці, "оборонці". Обидві держави підписали договір про стратегічне партнерство, що передбачає взаємодію у протистоянні "однополярному світу" та розвиток військової співпраці. Іран допомагає Росії із "шахедами", якими країна-агресор атакує Україну.