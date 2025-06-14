Зеленський вважає, що Росія завжди допомагала Ірану

Росія завжди допомагала Ірану і нині є лише питання про те, чи буде РФ робити це відкрито.

Таку заяву озвучив Володимир Зеленський в інтерв’ю для американського телеканалу Newsmax.

«Чи будуть «рускі» допомагати Ірану? Я думаю, що вони завжди їм допомагали, якщо чесно. Питання стоїть – чи будуть вони відкрито допомагати Ірану. Питання залежить тільки від позиції, сильної позиції США», - сказав український президент.

Зеленський наголосив на важливості залучення Європи до цього питання.

«Якщо Сполучені Штати Америки продемонструють сильну позицію, завжди на їх сильну позицію відреагує сильною підтримкою Європа. Не треба європейські країни відштовхувати. Союз Америки-Європи – це найміцніший союз. Якщо Америка буде діяти лояльно, дипломатично, тощо – «рускі» цього не зрозуміють. І «рускі» розуміють, що можна допомагати і Ірану. І тоді буде нова хвиля цієї війни, нова ескалація... з ракетами, з допомогою вже російської сторони Ірану», - додав Зеленський.