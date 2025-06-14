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У Києві викрили ділків, які вимагали $200 тис. у європейської компанії за РЕБи для ЗСУ

Підозрювані запевнювали, що мають зв'язки у Міноборони.

У Києві викрили ділків, які вимагали $200 тис. у європейської компанії за РЕБи для ЗСУ
Один із затриманих ділків
Фото: Офіс генпрокурора

У Києві затримали двох ділків, які вимагали 200 тисяч доларів у європейської компанії за РЕБи для ЗСУ.

Як повідомили у Офісі генпрокурора, уу Києві двоє громадян, прикриваючись нібито особистими зв’язками з представниками Міністерства оборони України, створювали штучні перешкоди під час поставок автомобілів споряджених системами радіолокаційної електронної боротьби (РЕБ) для Сил оборони. За даними СБУ, це підприємство вже виготовило і передало Україні 5 спеціалізованих комплексів. Для нашої держави вони були безкоштовними, оскільки оплату за них здійснили міжнародні партнери.

У разі вдалого застосування цих засобів у бойових умовах країна-партнер планувала збільшити оборонне замовлення у свого виробника.

Відповідно сама компанія була зацікавлена у нових контрактах.

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Підозрювані запевнили представників виробника, що мають впливові звʼязки у Міністерстві оборони України, та за 200 тисяч доларів США допоможуть уникнути перешкод під час проведення випробувань РЕБів.  

Після передачі обумовленої суми обох підозрюваних затримали правоохоронці. 

Вилучені гроші
Фото: Офіс генпрокурора
Вилучені гроші

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру двом громадянам за фактами перешкоджання законній діяльності ЗСУ та одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 та ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України). 

Наразі їм обрані запобіжні заходи. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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