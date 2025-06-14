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Президент: після завершення обмінів полоненими Україна і РФ обговорять наступні кроки

Україна розраховує, що обміни можуть завершитися 20 чи 21 червня. 

Президент: після завершення обмінів полоненими Україна і РФ обговорять наступні кроки
Володимир Зеленський під час спілкування із журналістами 13 червня
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розраховує на те, що обміни полоненими з Росією можуть завершитися 20 чи 21 червня, і після цього сторони розпочнуть обговорення наступних кроків. 

Про це він сказав під час зустрічі із журналістами 13 червня відповідаючи на запитання про те, коли можливі переговори з делегацією РФ. 

"На сьогодні ідуть обміни. Ви бачите, який це процес, він непростий. Інформація, якою я володію: наш міністр оборони контактує з Мединським, представником російського групи, щодо обмінів. Домовленість така, що завершаться обміни, і сторони обговорять наступний крок", – сказав президент.

За його словами, Україна розраховує, що обміни можуть завершитися 20 чи 21 числа. 

"Я не хочу просто говорити точну дату, тому що це люди, обміни непрості. Але вони будуть. Буде завтра знову (14 червня - ред.). Повинен бути. Поки що так, нема що додати", – зазначив Зеленський. 

  • 12 червня завершився черговий етап великого обміну полоненими - з російського полону повернули важкопоранених і тяжкохворих захисників.
  • 2 червня делегації України та РФ домовилися у Стамбулі про нові обміни полоненими. Як повідомив міністр оборони Рустем Умєров, є домовленість зосередитися на конкретних категоріях, а не на цифрах: про обмін "всіх на всіх" важкопоранених і тяжкохворих військовополонених, друга категорія – це молоді солдати, яким від 18 до 25 років. Також була домовленість про повернення 6000 тіл загиблих солдатів.
  • 9 червня розпочався обмін військовополоненими між Україною та Росією у межах домовленостей у Стамбулі. Обмін триватиме в декілька етапів. 
  • 10 червня відбувся другий етап обміну - сторони повернули додому групи поранених і тяжкопоранених бійців.
  • Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив у четвер, що сторони ведуть роботу з підготовки до наступного етапу обміну.
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