Президент: після завершення обмінів полоненими Україна і РФ обговорять наступні кроки

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розраховує на те, що обміни полоненими з Росією можуть завершитися 20 чи 21 червня, і після цього сторони розпочнуть обговорення наступних кроків.

Про це він сказав під час зустрічі із журналістами 13 червня відповідаючи на запитання про те, коли можливі переговори з делегацією РФ.

"На сьогодні ідуть обміни. Ви бачите, який це процес, він непростий. Інформація, якою я володію: наш міністр оборони контактує з Мединським, представником російського групи, щодо обмінів. Домовленість така, що завершаться обміни, і сторони обговорять наступний крок", – сказав президент.

За його словами, Україна розраховує, що обміни можуть завершитися 20 чи 21 числа.

"Я не хочу просто говорити точну дату, тому що це люди, обміни непрості. Але вони будуть. Буде завтра знову (14 червня - ред.). Повинен бути. Поки що так, нема що додати", – зазначив Зеленський.