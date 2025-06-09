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Відбувся перший етап обміну у форматі "всіх на всіх" в рамках домовленостей у Стамбулі, — Зеленський

Україна повернула з російського полону поранених та важкопоранених військовополонених Сил оборони.

Відбувся перший етап обміну у форматі "всіх на всіх" в рамках домовленостей у Стамбулі, — Зеленський
обмін полоненими 9. 06.2025
Фото: Володимир Зеленський

Сьогодні розпочався обмін військовополоненими між Україною та Росією у рамках минулотижневих домовленостей у Стамбулі. Обмін триватиме в декілька етапів.

Фото: Володимир Зеленський

Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський.

Фото: Володимир Зеленський

"Серед категорій тих, кого повертаємо зараз, – поранені та важкопоранені, а також молодші 25 років. Процес доволі складний, багато чутливих деталей, перемовини тривають фактично щодня", – каже глава держави.

Фото: Володимир Зеленський

Зеленський висловив надію, що домовленості щодо гуманітарних питань, досягнуті в межах зустрічі в Стамбулі, будуть повністю реалізовані. 

Фото: Володимир Зеленський

"Робимо максимум, щоб повернути всіх. Працюємо для цього на всіх рівнях. Маємо повернути додому кожного, хто в полоні. Дякую всім, хто допомагає", – наголосив Президент.

Фото: Володимир Зеленський

У Координаційному штабі повідомили, що серед звільнених сьогодні – представники Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, Сил ТрО, Повітряних Сил, Десантно-штурмових військ, Прикордонної служби, Нацгвардії та Державної спеціальної служби транспорту. Усі визволені – представники рядового та сержантського складу. 

"Серед визволених Захисників є оборонці Маріуполя, які провели у неволі більше 3 років. Це лише перша частина масштабного обміну, який триватиме в межах досягнутих домовленостей. Цей обмін стосується окремих категорій військовополонених, зокрема віком до 25 років, важкопоранених та тяжкохворих бранців", – ідеться у повідомленні Коордштабу. 

Також триває робота над репатріацією тіл загиблих під час захисту Батьківщини українських військових.

Повернуті оборонці будуть забезпечені всім необхідним. Їм відновлять документи, виплатять належне грошове забезпечення за весь час у неволі, одноразову допомогу. Також вони пройдуть курс медичної реабілітації.

Фото: Володимир Зеленський

"66-й обмін полоненими триває. З міркувань безпеки операції остаточні цифри звільнених будуть оприлюднені після завершення обмінного процесу", — йдеться в повідомленні.

Фото: Володимир Зеленський

  • Про обмін важкохворих та поранених полонених, а також бранців віком до 25 років, Росія і Україна домовилися на перемовинах у Стамбулі 2 червня. Українська делегація казала, що йшлося про обмін у форматі всіх на всіх. Після цього мав початися обмін 6000 загиблих.
  • Обмін – єдина домовленість, згоди про яку вдалося добитися від росіян. Це вже другий такий захід за результатами зустрічей у Туреччині. Після травневого раунду переговорів додому повернулися понад 1000 українців. 
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