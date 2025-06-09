Екскерівник управління сил логістики ЗСУ отримав підозру в незаконному збагаченні на 12 млн гривень

У 2023-2024 роках він придбав 14 земельних ділянок, квартиру, три автомобілі тощо.

Працівники Держбюро розслідувань у взаємодії з НАЗК повідомили про підозру колишньому начальнику одного з центральних управлінь Командування сил логістики Збройних Сил України у незаконному збагаченні на понад 12 млн грн.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

У 2023-2024 роках колишній посадовець безпідставно набув активи, законність яких не зміг підтвердити. Це: 14 земельних ділянок у Київській області, квартира, автомобілі (TOYOTA TUNDRA, SKODA OCTAVIA, HYUNDAI TUCSON), а також облігації внутрішньої державної позики, емітовані Міністерством фінансів, оформлені на себе та на близьких осіб.

Крім того, під час обшуку за місцем проживання у нього виявили зброю та боєприпаси, які зберігалися без передбаченого законом дозволу.