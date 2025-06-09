Екскерівник управління сил логістики ЗСУ отримав підозру в незаконному збагаченні на 12 млн гривень

Помер народний депутат Сергій Швець
Помер народний депутат Сергій Швець
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві
«Мені здалося, що я божеволію від жаху». З чим приходять до психологів мешканці прикордоння
«Мені здалося, що я божеволію від жаху». З чим приходять до психологів мешканці прикордоння
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Бернар-Анрі Леві: «Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу»
Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу
«Там так кричали, що навіть собаки не виходили зі своїх будок…»
«Там так кричали, що навіть собаки не виходили зі своїх будок…»
Про відповідь Москви на «Павутину»
Про відповідь Москви на «Павутину»
Пацієнту повернули майже 72 тис. грн: у НСЗУ розповіли, на що скаржаться українці
Пацієнту повернули майже 72 тис. грн: у НСЗУ розповіли, на що скаржаться українці
FPV сховали під дахи мобільних будиночків: деталі про історичну операцію СБУ "Павутина"
Ексклюзив FPV сховали під дахи мобільних будиночків: деталі про історичну операцію СБУ "Павутина"
OSINT не підтвердив ураження літака А-50 на аеродромі "Іваново-Північне" (виправлено)
OSINT не підтвердив ураження літака А-50 на аеродромі "Іваново-Північне" (виправлено)
Чому “Павутина” не Перл-Харбор?
Чому “Павутина” не Перл-Харбор?
Тимур Ткаченко: керівництво київського метро відмовилось від допомоги Укрзалізниці в ліквідації наслідків російського обстрілу
Тимур Ткаченко: керівництво київського метро відмовилось від допомоги Укрзалізниці в ліквідації наслідків російського обстрілу
ГоловнаСуспільствоПодії

Екскерівник управління сил логістики ЗСУ отримав підозру в незаконному збагаченні на 12 млн гривень

У 2023-2024 роках він придбав 14 земельних ділянок, квартиру, три автомобілі тощо.

Екскерівник управління сил логістики ЗСУ отримав підозру в незаконному збагаченні на 12 млн гривень
Фото: ДБР

Працівники Держбюро розслідувань у взаємодії з НАЗК повідомили про підозру колишньому начальнику одного з центральних управлінь Командування сил логістики Збройних Сил України у незаконному збагаченні на понад 12 млн грн.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

У 2023-2024 роках колишній посадовець безпідставно набув активи, законність яких не зміг підтвердити. Це: 14 земельних ділянок у Київській області, квартира, автомобілі (TOYOTA TUNDRA, SKODA OCTAVIA, HYUNDAI TUCSON), а також облігації внутрішньої державної позики, емітовані Міністерством фінансів, оформлені на себе та на близьких осіб.

Крім того, під час обшуку за місцем проживання у нього виявили зброю та боєприпаси, які зберігалися без передбаченого законом дозволу.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies