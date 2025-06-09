Сьогодні, 9 червня, російська армія КАБами атакувала Запоріжжя. Поранені люди.
Як повідомив спочатку начальник ОВА Іван Федоров, отримала поранення 73-річна жінка. Її в тяжкому стані доправили до лікарні. Пізніше Федоров повідомив, що ще одна жінка перебуває у важкому стані.
Пошкоджені приватні будинки в одному з районів міста.
Доповнення. Пізніше Федоров уточнив, що росіяни вдарили КАБами. Зруйновані щонайменше сім приватних будинків, десятки – пошкоджені. Понівечена труба газопостачання.
Відповідні служби приступили до обстеження місця атаки.
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