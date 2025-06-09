Постраждалі у важкому стані в лікарні.

Сьогодні, 9 червня, російська армія КАБами атакувала Запоріжжя. Поранені люди.

Як повідомив спочатку начальник ОВА Іван Федоров, отримала поранення 73-річна жінка. Її в тяжкому стані доправили до лікарні. Пізніше Федоров повідомив, що ще одна жінка перебуває у важкому стані.

Пошкоджені приватні будинки в одному з районів міста.

Фото: Запорізька ОВА Наслідки російської атаки

Доповнення. Пізніше Федоров уточнив, що росіяни вдарили КАБами. Зруйновані щонайменше сім приватних будинків, десятки – пошкоджені. Понівечена труба газопостачання.

Відповідні служби приступили до обстеження місця атаки.

Фото: Запорізька ОВА Наслідки російської атаки

Фото: Запорізька ОВА Наслідки російської атаки