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Росія завдала по Україні масованого ракетно-дронового удару. ППО знешкодила 479 цілей

Усього окупанти атакували Україну 499 засобами повітряного нападу.

Росія завдала по Україні масованого ракетно-дронового удару. ППО знешкодила 479 цілей
Робота 37-мої окремої бригади морської піхоти
Фото: 37-ма окрема бригада морської піхоти

У ніч на 9 червня Росія атакувала Україну 499 засобами повітряного нападу. ППО знешкодила 479 із них.

Про це повідомили у Повітряних силах.

Противник атакував:

  • 479 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Шаталово, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ; 
  • 4 аеробалістичними ракетами Х-47 М2 "Кинджал" із Тамбовської обл. – РФ;
  • 10 крилатими ракетами Х-101 із Саратовської обл. – РФ;
  • 3 крилатими ракетами Х-22 із повітряного простору над акваторією Чорного моря;
  • 2 протирадіолокайційними ракетами Х-31П із повітряного простору над акваторією Чорного моря;
  • 1 крилатою ракетою Х-35 із ТОТ АР Крим.

За попередніми даними, станом на 10.30 протиповітряною обороною знешкоджено 479 засобів повітряного нападу противника. Зокрема 292 збито вогневими засобами, 187 – локаційно втрачені:

  • 277 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 183 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ;
  • 10 крилатих ракет Х-101;
  • 4 аеробалістичні ракети Х-47 М2 "Кинджал";
  • 2 крилаті ракети Х-22 – не досягли цілей (локаційно втрачені);
  • 2 протирадіолокаційні ракети Х-31П;
  • 1 крилата ракета Х-35.

Фото: Повітряні сили

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 10 локаціях, падіння збитих (уламки) у 17 локаціях.

  • На Черкащині вночі ППО збила 33 російські дрони.
  • У Дарницькому районі Києва через обстріл Росії пошкоджений офіс.
  • У ніч на 9 червня російські окупанти завдали масованого удару по Рівненській області. Поранена людина.
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