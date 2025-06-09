Росія завдала по Україні масованого ракетно-дронового удару. ППО знешкодила 479 цілей

У ніч на 9 червня Росія атакувала Україну 499 засобами повітряного нападу. ППО знешкодила 479 із них.

Про це повідомили у Повітряних силах.

Противник атакував:

479 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Шаталово, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ;

4 аеробалістичними ракетами Х-47 М2 "Кинджал" із Тамбовської обл. – РФ;

10 крилатими ракетами Х-101 із Саратовської обл. – РФ;

3 крилатими ракетами Х-22 із повітряного простору над акваторією Чорного моря;

2 протирадіолокайційними ракетами Х-31П із повітряного простору над акваторією Чорного моря;

1 крилатою ракетою Х-35 із ТОТ АР Крим.

За попередніми даними, станом на 10.30 протиповітряною обороною знешкоджено 479 засобів повітряного нападу противника. Зокрема 292 збито вогневими засобами, 187 – локаційно втрачені:

277 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 183 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ;

10 крилатих ракет Х-101;

4 аеробалістичні ракети Х-47 М2 "Кинджал";

2 крилаті ракети Х-22 – не досягли цілей (локаційно втрачені);

2 протирадіолокаційні ракети Х-31П;

1 крилата ракета Х-35.

Фото: Повітряні сили

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 10 локаціях, падіння збитих (уламки) у 17 локаціях.