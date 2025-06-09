Росія завдала по Україні масованого ракетно-дронового удару. ППО знешкодила 479 цілей

У ніч на 9 червня Росія атакувала Україну 499 засобами повітряного нападу. ППО знешкодила 479 із них.
Про це повідомили у Повітряних силах.
Противник атакував:
- 479 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Шаталово, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ;
- 4 аеробалістичними ракетами Х-47 М2 "Кинджал" із Тамбовської обл. – РФ;
- 10 крилатими ракетами Х-101 із Саратовської обл. – РФ;
- 3 крилатими ракетами Х-22 із повітряного простору над акваторією Чорного моря;
- 2 протирадіолокайційними ракетами Х-31П із повітряного простору над акваторією Чорного моря;
- 1 крилатою ракетою Х-35 із ТОТ АР Крим.
За попередніми даними, станом на 10.30 протиповітряною обороною знешкоджено 479 засобів повітряного нападу противника. Зокрема 292 збито вогневими засобами, 187 – локаційно втрачені:
- 277 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 183 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ;
- 10 крилатих ракет Х-101;
- 4 аеробалістичні ракети Х-47 М2 "Кинджал";
- 2 крилаті ракети Х-22 – не досягли цілей (локаційно втрачені);
- 2 протирадіолокаційні ракети Х-31П;
- 1 крилата ракета Х-35.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 10 локаціях, падіння збитих (уламки) у 17 локаціях.
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