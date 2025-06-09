У Росії поскаржилися на нічну атаку дронів. На заводі, де виготовляють антени для армії, спалахнула пожежа

Міноборони тим часом стверджує, що дрони збили.

Росіяни в Тамбовській і Воронезькій областях поскаржилися на нічну атаку. Губернатор Воронезької області Гусєв стверджує, що ППО збила 25 дронів, а внаслідок падіння уламків горіли ліс і суха трава, а також пошкоджено газопровід, передає канал Astra.

У Тамбовській області пошкоджено чебоксарський завод "Прогрес", що виготовляє антени "Комета" для російської армії. Їх використовують для боротьби із дронами.

Загалом міністерство оборони країни-окупантки заявило про збиття 49 дронів над 6 областями.

Однак кадри свідків доводять, що в Чебоксарах палала потужна пожежа. Завод призупинив роботу.