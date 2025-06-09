​Рівненщина зазнала масованого удару ворога

У ніч на 9 червня російські окупанти завдали масованого удару по Рівненській області. Поранена людина.

Про це повідомив начальник ОВА Олександр Коваль.

"Дуже важка ніч для Рівненщини. Наша область зазнала потужного повітряного удару ворога", – написав він у телеграмі.

За попередньою інформацією, одна цивільна особа поранена.

"Величезна вдячність за професіоналізм нашим силам ППО, які знищили велику кількість ворожих цілей. На місці працюють представники Сил оборони та інших служб", – повідомив Коваль і додав, що більше інформації про наслідки нічної атаки оприлюднять згодом.