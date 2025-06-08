На Покровському напрямку загинула операторка дронів Катерина Троян

"Вона пройшла Курськ, але не пройшла Покровський напрямок".

На Покровському напрямку під час виконання бойового завдання загинула військовослужбовиця 82-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ, операторка FPV-дронів Катерина "Мяу" Троян.

Про це повідомила заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк.

"Лише тиждень тому на фотовиставці «Жінки на захисті України» разом із Валерієм Залужним та колегами розповідали представникам британського парламенту про героїзм військової 82 ОДШБр, операторки FPV-дронів, яка мала понад тисячу успішних вильотів, Катерину Троян – «Мяу». А вже сьогодні дізналася про її загибель під час виконання бойового завдання", - написала Кондратюк.

Кондратюк уточнила, що Катерина у 32 роки вирішила служити у Десантно-штурмових військах.

"Вона пройшла Курськ, але не пройшла Покровський напрямок", - написала віцеспікерка ВР.

Кондратюк поінформувала, що готувалася зустріч, аби допомогти Катерині з автомобілем, бо її попередній був знищений.