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Омбудсман звернувся до Чернівецького ТЦК та правоохоронців щодо випадку про незаконне утримання

Скандал розгорівся після публікації військового медика Романа Замрія, коли він заявив про своє викрадення, примусову мобілізацію та утримання.

Омбудсман звернувся до Чернівецького ТЦК та правоохоронців щодо випадку про незаконне утримання
Дмитро Лубінець
Фото: Макс Требухов

Офіс Омбудсмана України звернувся до Чернівецького обласного ТЦК та СП, а також до військової служби правопорядку, військової прокуратури та Національної поліції у зв'язку з ймовірним незаконним утриманням людей та інших порушень прав людини у в одному із ТЦК та СП області.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Моя представниця в цьому регіоні Ірина Ісопенко вже звернулася до обласного ТЦК та СП із метою проведення ними службового розслідування. Також вона скерувала звернення до військової служби правопорядку, військової прокуратури та Національної поліції — для з’ясування всіх обставин", - написав він у Telegram.

Лубінець зазначив, що основою для цього стала публікація у соцмережах, де громадянин повідомив, що був затриманий на блокпосту. За його словами, в нього вилучили телефон без пояснень і можливості пред’явити документи. Людину нібито утримували в зачиненому приміщенні без доступу до води, їжі та зв’язку, документи не були належним чином розглянуті. 

Також є інформація у соцмережах, що інші громадяни в цьому ТЦК та СП, стикались з відмовами у переведенні, попри їхній досвід і бажання служити у визначених підрозділах.

"Окреме занепокоєння викликає інформація про утримання осіб без рішення суду, обмеження доступу до базових потреб та неможливість зв’язку з рідними. Якщо факти підтвердяться - вимагаю, аби були вжиті всі передбачені законом заходи реагування, для дотримання прав людини надалі", - наголосив Лубінець.

Що передувало

Скандал розгорівся навколо Чернівецького обласного ТЦК та СП після публікації медика Романа Замрія, коли він заявив про своє викрадення, примусову мобілізацію та утримання. У відповідь на це, Чернівецький обласний ТЦК та СП опублікував офіційний коментар, заперечуючи більшість звинувачень.

Раніше, 3 червня, ДБР повідомило про підозру працівникам ТЦК, які примусово мобілізували чоловіка на Рівненщині
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