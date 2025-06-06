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СБУ заявила, що запобігла терактам біля ТЦК у Дніпрі та на Львівщині

У Дніпрі затримано 27-річного місцевого дезертира, а на Львівщині – 32-річного жителя Кривого Рогу.

СБУ заявила, що запобігла терактам біля ТЦК у Дніпрі та на Львівщині
Фото: СБУ

Контррозвідка Служби безпеки запобігла терактам, які на замовлення російських спецслужб мали відбутися у Дніпропетровській та Львівській областях, повідомляє пресслужба СБУ. 

За результатами дій на випередження затримано двох агентів ФСБ, які порізно готували підриви біля місцевих ТЦК. Ще одного фігуранта затримали за підозрою у виготовленні вибухівки.

Як встановило розслідування, терористи мали закласти поблизу військових об’єктів саморобні вибухові пристрої (СВП). Потім російські спецслужбісти планували дистанційно активувати їх за допомогою телефонів, якими були споряджені вибухівки.

За матеріалами справ, фігуранти отримали замовлення з РФ після того, як їх завербували на Телеграм-каналах з пошуку «легких заробітків». 

Після дистанційного вербування вони отримали від кураторів геолокації схронів, з яких забрали заздалегідь підготовлені СВП. СБУ затримала їх, коли один з фігурантів намагався закласти вибуховий пристрій на місці спланованого теракту, інший агент – доукомплектовував СВП.

Так, у Дніпрі «на гарячому» затримано 27-річного місцевого дезертира.

Співробітники СБУ затримали агента біля потенційної цілі. На місці події у нього вилучили СВП, споряджений телефоном з функцією віддаленого доступу для окупантів.

СБУ зазначає, що підозрілу поведінку зловмисника біля ТЦК помітили цивільні мешканці. Вони одразу повідомили про це правоохоронцям, як СБУ рекомендує під час своєї інформаційної кампанії «Спали ФСБшника».

На Львівщині затримано 32-річного жителя Кривого Рогу, який прибув до Стрия, щоб вчинити подвійний теракт у місті.

Спочатку агент за завданням РФ планував підірвати мобільний пост ТЦК, а потім припарковане службове авто.

Також «по гарячих слідах» затримано 30-річного місцевого мешканця, який виготовив СВП для організації терактів.

Support LB.ua

Наразі двом підривникам слідчі СБУ повідомили про підозру відповідно до вчинених злочинів за трьома статтями Кримінального кодексу України: 

  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ч. 2 ст. 258 (готування до вчинення теракту за попередньою змовою групою осіб);
  • ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Стосовно третього фігуранта тривають слідчі дії.

Затримані перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує від 12 років тюрми до довічного ув`язнення з конфіскацією майна.
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