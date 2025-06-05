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СБУ затримала 16-річного студента за підозрою у коригуванні ворожих ударів по Полтавщині й Дніпропетровщині

Підозрюваний перебуває під вартою.

СБУ затримала 16-річного студента за підозрою у коригуванні ворожих ударів по Полтавщині й Дніпропетровщині
Фото: СБУ

Служба безпеки України заявила про затримання ще одного коригувальника повітряних атак РФ по Полтавщині та Дніпропетровщині.

За матеріалами справи, фігурантом виявився 16-річний місцевий студент, якого окупанти втягнули у підривну діяльність, обіцяючи грошову винагороду.

Основним завданням агента був пошук і верифікація координат військових об’єктів та локального аеродрому: наявність там літаків, військових і техніки. Крім того, фігурант намагався отримати інформацію про місця виробництва елементів для українських БпЛА.

За завданням куратора з ГРУ агент виїжджав у сусідній регіон для збору даних, проводив фотофіксацію стратегічних об’єктів та надсилав інформацію куратору.

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Співробітники СБУ викрили інформатора, задокументували його злочини і затримали за місцем проживання. Одночасно з цим Служба безпеки провела комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони.

Під час обшуку у нього вилучено телефон із доказами роботи на РФ.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Підозрюваний перебуває під вартою.
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