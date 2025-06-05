Головне за ніч та ранок четверга, 5 червня: удар по Прилуках, атака на Херсон, майже 170 боєзіткнень

Нічна повітряна атака, 169 бойових зіткнень, бої на Покровському та Новопавлівському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли.

Сьогодні, 5 червня, вночі росіяни дронами атакували Прилуки на Чернігівщині. Загинули 5 людей, серед них – однорічна дитина. За оновленими даними, поранених уже вісім.

За даними від МВС, дрон влучив у будинок начальника місцевої пожежної частини. Його родина загинула.

"Дружина. Донька – патрульна поліцейська. І її однорічний син. Рятувальник цієї страшної ночі разом з пожежно-рятувальною командою перебував на місцях ліквідації наслідків ударів ворога", – повідомив міністр внутрішніх справ Клименко.

Загиблою поліцейською є Дарина Шигида. Вона мріяла стати правоохоронцем із дитинства, до лав поліції долучилася в 2020 році.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 169 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 61 атаку агресора у районах населених пунктів Малинівка, Миролюбівка, Гродівка, Лисівка, Новоукраїнка, Удачне, Новосергіївка, Котлярівка, Горіхове та Андріївка.

На Курському напрямку минулої доби наші воїни відбили 31 атаку противника. Також загарбник здійснив 170 артилерійських обстрілів, з них два – із реактивних систем залпового вогню; завдав 17 авіаційних ударів, під час яких скинув 31 керовану авіабомбу.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 930 окупантів та 39 ворожих артсистем.

Від початку вторгнення армія РФ втратила близько 992 750 солдатів.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Сьогодні, 5 травня, вранці окупанти атакували середмістя Херсона керованими авіабомбами. Постраждала будівля ОДА, є потерпілі.

Як повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін, упродовж пʼятнадцяти хвилин по середмістю Херсона "прилетіли" чотири російські КАБи. У МВА Херсона уточнили, що потім місця авіаударів продовжили обстрілювати з дронів і артилерії.

Через удари ще більших руйнувань зазнала будівля ХОДА, яку росіяни неодноразово атакували до цього. Також зруйновано підʼїзд багатоповерхівки, у навколишніх будинках – вибиті вікна й посічені фасади.

Уночі Росія атакувала 103 БпЛА і балістикою. Є влучання у 16 локаціях.

Захисники знешкодили 74 дрони.

Підрозділи Збройних Сил спільно з СБУ та іншими складовими Сил оборони 5 червня вдарили ракетами по району зосередження підрозділу ворожих ракетних військ. Ворожі ОТРК "Іскандер" успішно вражені, повідомили в Генштабі.

Підрозділ 26 ракетної бригади російських військ, з району міста Клінци Брянської області, намагався завдати удару по одному з українських населених пунктів. Ймовірно, по Києву.

"Завдяки ефективній дорозвідці та у результаті злагодженої роботи підрозділів Збройних Сил та Служби безпеки України цілі успішно уражено. Одна російська ракетна пускова установка здетонувала, а ще дві – з великою ймовірністю зазнали пошкоджень. Результати ураження уточнюються", – повідомили в Генштабі.

Верховна Рада перейменувала 184 населені пункти.

Більшість із них перейменували через невідповідність стандартам державної мови.

Перелік – у новині.

Директор пресслужби Святого Престолу розповів Vatican News, про що говорили Папа Римський Лев XIV та російський диктатор Путін під час телефонної розмови.

Понтифік "закликав Росію зробити жест, що сприятиме миру", не уточнюючи, що саме мається на увазі. Папа також підкреслив важливість діалогу для "налагодження позитивних контактів між сторонами".

Очільник Римо-католицької церкви наголосив на потребі "сприяти у допомозі там, де це необхідно, та підтримувати постійні зусилля щодо обміну полоненими". Лев XIV також "подякував патріарху Кирилу за привітання з нагоди початку понтифікату".

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!