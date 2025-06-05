Підліток та дорослий чоловік поранені на Сумщині через обстріли РФ

У області пошкоджені СТО, будинки, магазини, авто, сільгосптехніка, лінії електропередач та газопровід.

Упродовж доби у Сумській області унаслідок російських атак поранені 14-річний підліток та 43-річний чоловік.

Про це повідомили у обласній поліції.

Унаслідок атаки по обласному центру поранення отримав 43-річний чоловік. Пошкоджено адміністративні приміщення, гаражі, 3 станції технічного обслуговування автомобілів, 3 магазини, 2 господарські будівлі, 3 складські приміщення, офісна будівля, 4 легкових автомобіля, лінії електропередач та газопровід.

У Річківській громаді через обстріли поранено 14-річного хлопця, руйнувань зазнали 4 домоволодіння.

У інших громадах пошкоджено елеватор, сільськогосподарську техніку та лінію електропередач.

Фото: Поліція Сумщини Наслідки російської атаки

Після опівночі військові РФ знову завдали ударів по Сумській міській та Тростянецькій громадах. Зруйновано приватний будинок, два автомобілі, а також сталось загоряння складського приміщення. На щастя, без жертв.