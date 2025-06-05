Армія РФ обстріляла на Запоріжжі 14 населених пукнтів і поранила двох людей

Надійшло 41 повідомлення про пошкодження квартир, приватних будинків та об'єктів інфраструктури.

192 артудари прийшлися по території Кам’янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

Про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

Упродовж доби окупанти завдали 428 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області. Двоє людей поранено внаслідок ворожої атаки на Василівський район.

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