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Армія РФ обстріляла на Запоріжжі 14 населених пукнтів і поранила двох людей

Усього зафіксували 428 ударів ворога по області. 

Армія РФ обстріляла на Запоріжжі 14 населених пукнтів і поранила двох людей
Наслідки російської атаки
Фото: Запорізька ОВА

Упродовж доби окупанти завдали 428 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області. Двоє людей поранено внаслідок ворожої атаки на Василівський район.

Про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров. 

Ворог здійснив 20 авіаційних обстрілів по Тернуватому, Камʼянському, Залізничному, Новоандріївці, Ольгівському, Новодарівці, Темирівці, Малій Токмачці, Преображенці.

212 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Новояковлівку, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Новодарівку. 

4 обстріла із РСЗВ накрили Кам'янське та Малу Токмачку. 

192 артудари прийшлися по території Кам’янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

Надійшло 41 повідомлення про пошкодження квартир, приватних будинків та об'єктів інфраструктури.

  • 3 червня росіяни завдали два удари по території одного із селищ Василівського району і атакували пожежний автомобіль ДСНС.
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