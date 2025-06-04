​У Грузії з липня закривають інформаційний центр НАТО та ЄС

Його інтегрують у структуру Міністерства закордонних справ.

Інформаційний центр НАТО та ЄС у Грузії

Інформаційний центр НАТО та ЄС у Грузії припиняє роботу з 1 липня 2025 року.

Про це повідомили співробітники установи у соцмережах, а також підтвердили в МЗС Грузії, передає "Эхо Кавказа".

Таке рішення пов’язане з реорганізацією: центр інтегрують у структуру Міністерства закордонних справ.

Працівників попередили про звільнення за місяць. На сайті установи зазначили, що її місія полягала у підвищенні обізнаності про західні цінності та сприянні громадській участі у відповідних процесах.

Очолює центр Тамара Цулеїскірі — дружина депутата правлячої партії «Грузинська мрія» та президента Федерації футболу Грузії Левана Кобіашвілі.