Паліса від імені українських військових закликав сенаторів США підтримати санкції проти Росії

Заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса звернувся до сенаторів США від імені українських військових на підтримку санкційного закону сенатора Ліндсі Грема.

За словами Паліси, Україна не програє цю війну.

«Ми не програємо війну. У 2024 році ворог захопив лише 0,5%, ще 0,2% — з початку цього року. Але ціною в 167 вбитих окупантів на кожен кілометр. Це не схоже на «швидку перемогу», - заявив заступник глави ОПУ.

Він пояснив сенаторам, чому Україна більше не може лише збивати ракети, тож вона б’є по їх джерелу. «Операція СБУ «Павутина» стала символом нової якості дій: за годину — мінус 41 російський літак, включно з літаками ДРЛО», - додав Паліса.

Військовий наголосив, що Росія готується не до миру і поділився зі сенаторами важливою розвідувальною інформацією.

Паліса додав, що з 2022 року Росія отримала понад 8,4 мільйона артилерійських снарядів допомоги і активно будує антизахідні союзи.

«Мій заклик простий: зберігайте пильність і рішучість. Україна стоїть не лише за себе — ми боремось за ті самі принципи свободи й справедливості, що й ви», - заявив сенаторам заступник керівника ОПУ.