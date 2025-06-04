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Паліса від імені українських військових закликав сенаторів США підтримати санкції проти Росії

«Мій заклик простий: зберігайте пильність і рішучість», - наголосив заступник керівника ОПУ.

Паліса від імені українських військових закликав сенаторів США підтримати санкції проти Росії
Заступник керівника ОПУ Павло Паліса
Фото: ОПУ

Заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса звернувся до сенаторів США від імені українських військових на підтримку санкційного закону сенатора Ліндсі Грема.

За словами Паліси, Україна не програє цю війну.

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«Ми не програємо війну. У 2024 році ворог захопив лише 0,5%, ще 0,2% — з початку цього року. Але ціною в 167 вбитих окупантів на кожен кілометр. Це не схоже на «швидку перемогу», - заявив заступник глави ОПУ.

Він пояснив сенаторам, чому Україна більше не може лише збивати ракети, тож вона б’є по їх джерелу. «Операція СБУ  «Павутина» стала символом нової якості дій: за годину — мінус 41 російський літак, включно з літаками ДРЛО», - додав Паліса.

Військовий наголосив, що Росія готується не до миру і поділився зі сенаторами важливою розвідувальною інформацією.

Паліса додав, що з 2022 року Росія отримала понад 8,4 мільйона артилерійських снарядів допомоги і активно будує антизахідні союзи.

«Мій заклик простий: зберігайте пильність і рішучість. Україна стоїть не лише за себе — ми боремось за ті самі принципи свободи й справедливості, що й ви», - заявив сенаторам заступник керівника ОПУ.

  • Спеціальний представник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог повідомив, що санкції проти Росії вже готові і Конгрес та Білий дім готові їх затвердити.
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