Ще один ворожий радіолокаційний комплекс став металобрухтом.

На одному із ключових напрямків Сили оборони знищили ворожу РЛС "Зоопарк-1М" вартістю близько $25 млн.

Про це розповідають в ОСУВ "Хортиця".

"Завдяки майстерним діям розвідників бригади артрозвідки "Чорний ліс" вдалося виявити та скоригувати удар по РЛС ворога в момент розгортання", — ідеться у повідомленні.

В ОСУВ зазначають, радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби "Зоопарк-1М" — дуже "жирна" ворожа ціль.

РЛС "Зоопарк-1М" ворог використовує для контрбатарейної боротьби. Станція точно вираховує позиції артилерії, мінометів та навіть ППО під час стрільби. Через це вона є дуже небезпечною для наших захисників на передовій. За інформацією з відкритих джерел, орієнтовна вартість такої РЛС близько $25 млн.