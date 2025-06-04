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Сили оборони знищили російський "Зоопарк" на одному із ключових напрямків фронту

Ще один ворожий радіолокаційний комплекс став металобрухтом.

Сили оборони знищили російський "Зоопарк" на одному із ключових напрямків фронту
Ілюстративне фото
Фото: Вікіпедія

На одному із ключових напрямків Сили оборони знищили ворожу РЛС "Зоопарк-1М" вартістю близько $25 млн.

Про це розповідають в ОСУВ "Хортиця".

"Завдяки майстерним діям розвідників бригади артрозвідки "Чорний ліс" вдалося виявити та скоригувати удар по РЛС ворога в момент розгортання", — ідеться у повідомленні.

В ОСУВ зазначають, радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби "Зоопарк-1М" — дуже "жирна" ворожа ціль. 

РЛС "Зоопарк-1М" ворог використовує для контрбатарейної боротьби. Станція точно вираховує позиції артилерії, мінометів та навіть ППО під час стрільби. Через це вона є дуже небезпечною для наших захисників на передовій. За інформацією з відкритих джерел, орієнтовна вартість такої РЛС близько $25 млн.
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