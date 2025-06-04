Уряд виділив із резервного фонду 2,4 млрд грн для виплат за національним кешбеком

Ще 200 млн грн скерують на виплати за програмою компенсацій.

4 червня Кабмін виділив із резервного фонду державного бюджету 2,4 млрд грн для виплат за національним кешбеком.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Крім того, 200 млн грн передбачили для виплат за програмою компенсацій.

«Створюємо стимули купувати українське. Очікуємо, що у 2025 році частка вітчизняної техніки на внутрішньому ринку збільшиться на 5% й запуститься виробництво до 80-ти її нових видів», - зауважив глава уряду.

Що відомо про програму Національного кешбеку