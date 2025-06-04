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Уряд виділив із резервного фонду 2,4 млрд грн для виплат за національним кешбеком

Ще 200 млн грн скерують на виплати за програмою компенсацій.

Уряд виділив із резервного фонду 2,4 млрд грн для виплат за національним кешбеком
«Зроблено в Україні»
Фото: Анна Стешенко

4 червня Кабмін виділив із резервного фонду державного бюджету 2,4 млрд грн для виплат за національним кешбеком.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

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Крім того, 200 млн грн передбачили для виплат за програмою компенсацій.

«Створюємо стимули купувати українське. Очікуємо, що у 2025 році частка вітчизняної техніки на внутрішньому ринку збільшиться на 5% й запуститься виробництво до 80-ти її нових видів», - зауважив глава уряду.

Що відомо про програму Національного кешбеку

  • Наприкінці січня 2024 року Володимир Зеленський анонсував створення Всеукраїнської економічної платформи "Зроблено в Україні", на якій буде представлений малий, середній і великий бізнес з усіх регіонів країни.
  • У лютому того ж року Зеленський анонсував розробку програми українського кешбеку "Купуй українське", у межах якої українці зможуть отримати часткове повернення коштів за придбані вітчизняні товари. У рамках цієї програми громадяни отримуватимуть компенсацію частини вартості товарів вироблених в Україні (пропонується компенсація на рівні 10%).
  • У липні уряд підтримав законопроєкт про запровадження кешбеку на товари українського виробництва. 
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