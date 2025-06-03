Шмигаль: Французьке агентство розвитку на початку вторгнення РФ виділило Україні 400 млн євро

На початку повномасштабного вторгнення Французьке агентство розвитку (AFD) надало Україні 400 млн євро.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль після зустрічі з гендиректром агентства Ремі Ріу.
Сторони говорили про відновлення інфраструктури, підтримку громад та інвестиції у сферу безпеки.
Нині Україна реалізує 19 спільних проєктів з AFD. Йдеться, зокрема, про модернізацію енергетичних об’єктів, водопостачання, транспорту, медичних і освітніх закладів, додав глава українського уряду. Також є проєкти з відновлення міської інфраструктури, комунальних послуг і покращення житлових умов.
Шмигаль наголосив, що ключовим пріоритетом для уряду є інвестиції у безпеку й оборону.
- Торік у жовтні Верховна Рада ратифікувала угоду з урядом Франції щодо створення представництва Групи AFD в Україні та діяльності Французького агентства розвитку, PROPARCO та Expertise France в Україні.
- Так група AFD отримала змогу надавати фінансову підтримку у вигляді позик, грантів і гарантій, а також будь-яку форму фінансової та технічної допомоги державним і приватним підприємствам, банківським установи і організаціям та будь-якій юридичній особі в Україні.