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Шмигаль: Французьке агентство розвитку на початку вторгнення РФ виділило Україні 400 млн євро

Зараз реалізовують 19 спільних проєктів.

Шмигаль: Французьке агентство розвитку на початку вторгнення РФ виділило Україні 400 млн євро
зустріч Дениса Шмигаля з гендиректором Французького агентства розвитку (AFD) Ремі Ріу
Фото: пресслужба уряду

На початку повномасштабного вторгнення Французьке агентство розвитку (AFD) надало Україні 400 млн євро.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль після зустрічі з гендиректром агентства Ремі Ріу.

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Сторони говорили про відновлення інфраструктури, підтримку громад та інвестиції у сферу безпеки.

Нині Україна реалізує 19 спільних проєктів з AFD. Йдеться, зокрема, про модернізацію енергетичних об’єктів, водопостачання, транспорту, медичних і освітніх закладів, додав глава українського уряду. Також є проєкти з відновлення міської інфраструктури, комунальних послуг і покращення житлових умов.

Шмигаль наголосив, що ключовим пріоритетом для уряду є інвестиції у безпеку й оборону. 

  • Торік у жовтні Верховна Рада ратифікувала угоду з урядом Франції щодо створення представництва Групи AFD в Україні та діяльності Французького агентства розвитку, PROPARCO та Expertise France в Україні. 
  • Так група AFD отримала змогу надавати фінансову підтримку у вигляді позик, грантів і гарантій, а також будь-яку форму фінансової та технічної допомоги державним і приватним підприємствам, банківським установи і організаціям та будь-якій юридичній особі в Україні.
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