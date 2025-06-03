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Шмигаль у Парижі зустрівся з генсеком ОЕСР

Говорили про посилення співпраці і подальший рух України до повноправного членства в організації.

Шмигаль у Парижі зустрівся з генсеком ОЕСР
Денис Шмигаль і Матіас Корман на зустрічі в Парижі
Фото: Telegram/Денис Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся в Парижі з Генеральним секретарем Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) Матіасом Корманом. 

За словами Шмигаля, основною темою перемовин стало посилення співпраці та подальший рух України до повноправного членства в ОЕСР.

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«Продовжуємо роботу для повноправного членства в Організації. За два роки спільно з ОЕСР запущено 23 заходи. Крім того, Україна приєдналася до восьми правових інструментів», — зазначив глава українського уряду.

За словами прем'єра, представлені ОЕСР «Економічний огляд України» та «Огляд з питань доброчесності та протидії корупції» підтверджують позитивну динаміку урядових реформ і слугуватимуть сигналом для іноземних інвесторів.

Шмигаль подякував Корману за особисте лідерство та підтримку України, зокрема, за участь ОЕСР у Українській платформі донорів.

  • Прем’єр-міністр також заявив, що Україна планує приєднатися до Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) вже наступного року.
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