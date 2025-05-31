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У травні до загального фонду держбюджету надійшло 204,1 млрд грн

Зокрема, надходження платежів від Державної податкової служби становили 121,4 млрд грн.

У травні до загального фонду держбюджету надійшло 204,1 млрд грн
Фото: Нацбанк

У травні 2025 року до загального фонду державного бюджету надійшло 204,1 млрд грн податків, зборів та обов’язкових платежів, передає Мінфін. 

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За підсумками травня надходження платежів від Державної податкової служби становили 121,4 млрд грн, в тому числі:

  • 45,4 млрд грн – податок на прибуток підприємств;
  • 30,1 млрд грн – податок на доходи фізичних осіб та військовий збір;
  • 21,4 млрд грн – податок на додану вартість (зібрано 36,9 млрд, відшкодовано – 15,5 млрд грн);
  • 15,2 млрд грн – акцизний податок;
  • 4,9 млрд грн – рентна плата.

Платежі від Держмитслужби надійшли в обсязі 55,6 млрд гривень.

В цілому, за оперативними даними, за підсумками травня 2025 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 272,6 млрд грн податків, зборів та інших платежів. Крім того, надійшло 47,4 млрд грн (станом на 29 травня) у вигляді ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування.

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