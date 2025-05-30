Сибіга: Україна може закривати близько 40% потреб армії

На спільному брифінгу з турецьким колегою Хаканом Фіданом глава українського МЗС Андрій Сибіга наголосив, що від початку повномасштабного вторгнення РФ Україна масштабувала виробництво озброєння і наразі може закривати близько 40% потреб ЗСУ, пише LIGA.net.

"Україна має ставати все більш самодостатньою, ми повинні все більше розвивати нашу оборонно-промислову галузь. Ми вже маємо значні здобутки у цій сфері. І за деякими напрямками ми стали лідерами у світі, це якщо брати дронові технології", – наголосив глава МЗС УКраїни.

Сибіга додає, що Україні вдалося масштабувати виробництво військового обладнання та зброї для потреб Сил оборони, а за деякими напрямами Україна наростила виробництво у 35 разів.

"Зараз ми вже можемо виробляти завдяки нашій оборонці, завдяки нашій оборонній індустрії близько 40% потреб для нашої армії. Це надзвичайно висока цифра", — констатував глава української дипломатії.

Наразі Україна продукує артилерійські снаряди, зразка НАТО, які до повномасштабного вторгнення не виробляли, а також артилерійські системи у тих кількостях за місяць, у яких деякі держави не виробляють за рік.

"Ми потребуємо додаткових інвестицій і додаткової підтримки, власне, щодо виробництва в Україні відповідних озброєнь", — каже глава МЗС і підкреслює, що Україна не повинна залежати від будь-якої країни у постачанні критичних для Сил оборони видів озброєнь.