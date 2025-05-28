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Україна та Німеччина підписали угоду про фінансування виробництва далекобійної зброї (доповнено)

Також між українською та німецькою оборонною промисловістю укладено контракт.

Україна та Німеччина підписали угоду про фінансування виробництва далекобійної зброї (доповнено)
Рустем Умєров та Борис Пісторіус
Фото: Міноборони Німеччини

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус та  глава українського оборонного відомства Рустем Умеров підписали в Берліні угоду про фінансування далекобійної зброї, виробленої в Україні. 

Про це ідеться на сайті Міноборони Німеччини.

"Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус і його український колега Рустем Умєров підписали в Берліні угоду про фінансування виробництва в Україні далекобійного озброєння українського виробництва. Крім того, було укладено контракт між Україною та німецькою оборонною промисловістю", — ідеться у повідомленні.

Під час зустрічі із Рустемом Умєровим міністр оборони Пісторіус ще раз підкреслив незмінну позицію Німеччини та пообіцяв підтримку Україні.

Згідно угоди, Німеччина фінансуватиме майбутнє виробництво систем далекобійного озброєння в Україні. 

Ця угода також ґрунтується на зобов'язанні Німеччини безпосередньо інвестувати в українське виробництво озброєння, яке має невикористані виробничі потужності та технічний досвід для виробництва сучасних систем.

Значна кількість систем далекобійної зброї повинна бути вироблена до 2025 року. Системи озброєння будуть швидко доступні для збройних сил України. "Перші з них можуть бути розгорнуті вже за кілька тижнів".

Також Німеччина продовжить постачати Україні боєприпаси. Окрім вже обіцяних на 2025 рік поставок артилерійських боєприпасів, планується поставка додаткових пакетів допомоги, у які ввійдуть снаряди для різних систем озброєння, зокрема для ключових систем ППО. Крім того, Німеччина надасть Україні додаткові наземні системи озброєння та стрілецьку зброю.

Міністр оборони України Рустем Умєров також наголосив, що сьогодні підписано контракт з компанією Diehl Defence на виробництво систем IRIS-T і ракет до них. Загальна вартість контракту — 2,2 мільярда євро.

Пісторіус також пообіцяв Україні подальшу підтримку в медичній сфері. Німеччина фінансуватиме медичне обладнання, також вироблене в Україні. 

Перелік допомоги для ЗСУ становить приблизно 5 мільярдів євро. Кошти надходять з фондів, схвалених Бундестагом, а також з прямих інвестицій в українську оборонну промисловість та співпраці між оборонними компаніями.

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