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Мерц: Німеччина профінансує виробництво українських далекобійних систем

За словами Мерца, не буде жодних обмежень щодо дальності застосування цих далекобійних систем.

Мерц: Німеччина профінансує виробництво українських далекобійних систем
Фрідріх Мерц
Фото: EPA/UPG

Під час спільної пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським у Берліні федеральний канцлер ФРН Фрідріх Мерц заявив, що Німеччина готова фінасувати виробництво українських далекобійних систем, пише "Укрінформ".

Німеччина профінансує виробництво українських далекобійних систем озброєння і не буде жодних обмежень щодо дальності їх застосування.

28 травня президент України Володимир Зеленський перебуває з візитом у Берліні, де передбачено переговори глави держави з канцлером Фрідріхом Мерцом та зустрічі з представниками німецьких компаній.

  • Напередодні Фрідріх Мерц заявив, що Німеччина, Великобританія, Франція та США зняли обмеження на далекобійність зброї, яка постачається Україні. 
  • За словами Мерца, це означає, що Україна тепер може оборонятися, зокрема, завдаючи ударів по військових об'єктах на території Росії.
  • Втім, віцеканцлер Німеччини Ларс Клінгбайль заявив, що у коаліції не було жодних нових домовленостей про зміну курсу стосовно зняття обмежень на далекобійні удари для України по території РФ.
  • Після того Мерц пояснив, що не йдеться про нову постанову, оскільки дане рішення було прийнято ще кілька місяців тому.
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