Мерц: Німеччина профінансує виробництво українських далекобійних систем

Під час спільної пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським у Берліні федеральний канцлер ФРН Фрідріх Мерц заявив, що Німеччина готова фінасувати виробництво українських далекобійних систем, пише "Укрінформ".
Німеччина профінансує виробництво українських далекобійних систем озброєння і не буде жодних обмежень щодо дальності їх застосування.
28 травня президент України Володимир Зеленський перебуває з візитом у Берліні, де передбачено переговори глави держави з канцлером Фрідріхом Мерцом та зустрічі з представниками німецьких компаній.
- Напередодні Фрідріх Мерц заявив, що Німеччина, Великобританія, Франція та США зняли обмеження на далекобійність зброї, яка постачається Україні.
- За словами Мерца, це означає, що Україна тепер може оборонятися, зокрема, завдаючи ударів по військових об'єктах на території Росії.
- Втім, віцеканцлер Німеччини Ларс Клінгбайль заявив, що у коаліції не було жодних нових домовленостей про зміну курсу стосовно зняття обмежень на далекобійні удари для України по території РФ.
- Після того Мерц пояснив, що не йдеться про нову постанову, оскільки дане рішення було прийнято ще кілька місяців тому.