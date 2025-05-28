Мерц: Німеччина профінансує виробництво українських далекобійних систем

За словами Мерца, не буде жодних обмежень щодо дальності застосування цих далекобійних систем.

Під час спільної пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським у Берліні федеральний канцлер ФРН Фрідріх Мерц заявив, що Німеччина готова фінасувати виробництво українських далекобійних систем, пише "Укрінформ".

Німеччина профінансує виробництво українських далекобійних систем озброєння і не буде жодних обмежень щодо дальності їх застосування.

28 травня президент України Володимир Зеленський перебуває з візитом у Берліні, де передбачено переговори глави держави з канцлером Фрідріхом Мерцом та зустрічі з представниками німецьких компаній.