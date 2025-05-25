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Сибіга у Азербайджані домовлявся про торговельно-економічну, інвестиційну та енергетичну співпрацю

Міністр також вшанував пам’ять борців за незалежність і суверенітет Азербайджанської Республіки.

Сибіга у Азербайджані домовлявся про торговельно-економічну, інвестиційну та енергетичну співпрацю
Андрій Сибіга із азербайджанським колегою Джейхуном Байрамовим.
Фото: МЗС України

Під час офіційного візиту до Баку міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів переговори із азербайджанським колегою Джейхуном Байрамовим. 

Як повідомила пресслужба українського МЗС у телеграмі, глава українського дипвідомства поінформував Байрамова про нічні повітряні атаки Росії, які вона здійснила протягом останніх двох днів по мирних містах України.

Сторони детально обговорили весь спектр двостороннього порядку денного українсько-азербайджанських відносин, зокрема торговельно-економічну, інвестиційну та енергетичну співпрацю. 

"Мій меседж для бізнесових кіл Азербайджану: попри війну, Україна є привабливим ринком та надійним партнером, і ми будемо підтримувати та захищати азербайджанські інвестиції в економіку України", – наголосив міністр.

Також на зустрічі обговорили співпрацю України та Азербайджану в енергетичній сфері, зокрема реалізацію спільних проєктів, що дозволять посилити енергетичну незалежність і стійкість України та всієї Європи.

Крім того, міністр відвідав Меморіал 8 листопада та Алею Шехідів у Баку, де вшанував пам’ять борців за незалежність і суверенітет Азербайджанської Республіки.

  • Раніше у МЗС повідомили, що Сибіга ще має зустрітися з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.
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