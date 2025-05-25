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Нічна атака РФ: сили ППО знищили 45 російських ракет та 266 ворожих безпілотників

 139 безпілотників — збито вогневими засобами ураження, ще 127 — локаційно втрачені.

Нічна атака РФ: сили ППО знищили 45 російських ракет та 266 ворожих безпілотників
Мобільна бригада ППО на Київщині
Фото: Макс Требухов

У ніч на 25 травня Росія здійснила комбінований удар по Україні із застосуванням 367-ми засобів повітряного нападу противника.

Про це повідомляють повітряні сили ЗСУ. 

У ніч на 25 травня ворог застосував:

  • 9 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 (район пусків — Курська обл. – рф.);
  • 55 крилатих ракет повітряного та морського базування Х-101, Калібр із літаків стратегічної авіації Ту-95, ТУ-160 (райони пусків — Саратовська обл., акваторія Чорного моря);
  • 1 крилата ракета Х-22 із літака Ту-22М3 (із повітряного простору над акваторією Чорного моря);
  • 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69 із літаків тактичної авіації (піски з північного напрямку);
  • 298-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Міллерово, Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 09.00 протиповітряною обороною збито 45 крилатих ракет Х-101, Калібр, 2 ракети Х-59/69 локаційно втрачено. 

Фото: повітряні сили ЗСУ

Також в результаті бойової знешкоджено 266 ворожих БпЛА типу Shahed  та безпілотників інших типів на сході, півночі, півдні, заході та в центрі країни. 139 — збито вогневими засобами ураження, 127 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Внаслідок ворожої атаки постраждали більшість регіонів України. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 22 локаціях, а також падіння збитих крилатих ракет та ударних БпЛА у 15 локаціях.

Уночі через варварську атаку росіян є загиблі та постраждалі, серед них діти. У Повітряних Силах висловили співчуття рідним загиблих та постраждалим.   

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