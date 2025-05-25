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У Харкові через ракетну атаку РФ постраждали троє людей, серед них — дитина

Унаслідок обстрілу Козачої Лопані загинула жінка.

У Харкові через ракетну атаку РФ постраждали троє людей, серед них — дитина
Фото: Олег Синєгубов

Упродовж минулої доби під російськими обстрілами опинилися Харків і 8 населених пунктів області. Через терор РФ постраждали троє мешканців обласного центру, у Козачій Лопані загинула жінка.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок нічних обстрілів у Харкові постраждали 14-річний хлопець і чоловіки 43 та 34 років. У с. Козача Лопань Дергачівської громади загинула 63-річна жінка.

Ворог поцілив 4 БпЛА по Шевченківському та Основ’янському районах Харкова. Крім того, ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 

  • 58 некерованих авіаційних ракет;
  • 6 КАБ;
  • 33 БпЛА типу "Герань-2";
  • 1 fpv-дрон.

У Харківському районі через російські обстріли пошкоджено будівлі 2 цивільних підприємств, 2 багатоповерхові будинки, приватний будинок, сільськогосподарське підприємство, загинуло 30 голів великої рогатої худоби.

У Чугуївському районі пошкоджено приміщення навчального закладу та адмінбудівлю.

В Ізюмському районі пошкоджено 2 сільськогосподарські підприємства. 

За інформацією Синєгубова, упродовж минулої доби зафіксовано 204 бойові зіткнення.

  • У ніч на 25 травня Росія здійснила масовану комбіновану атаку з використанням ракет різних типів та ударних безпілотників. Станом на ранок відомо про наслідки у Києві й Київській області, Миколаєві, Харкові та Тернополі та Сумщині.
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