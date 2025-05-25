У Харкові через ракетну атаку РФ постраждали троє людей, серед них — дитина

Упродовж минулої доби під російськими обстрілами опинилися Харків і 8 населених пунктів області. Через терор РФ постраждали троє мешканців обласного центру, у Козачій Лопані загинула жінка.
Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Внаслідок нічних обстрілів у Харкові постраждали 14-річний хлопець і чоловіки 43 та 34 років. У с. Козача Лопань Дергачівської громади загинула 63-річна жінка.
Ворог поцілив 4 БпЛА по Шевченківському та Основ’янському районах Харкова. Крім того, ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
- 58 некерованих авіаційних ракет;
- 6 КАБ;
- 33 БпЛА типу "Герань-2";
- 1 fpv-дрон.
У Харківському районі через російські обстріли пошкоджено будівлі 2 цивільних підприємств, 2 багатоповерхові будинки, приватний будинок, сільськогосподарське підприємство, загинуло 30 голів великої рогатої худоби.
У Чугуївському районі пошкоджено приміщення навчального закладу та адмінбудівлю.
В Ізюмському районі пошкоджено 2 сільськогосподарські підприємства.
За інформацією Синєгубова, упродовж минулої доби зафіксовано 204 бойові зіткнення.
- У ніч на 25 травня Росія здійснила масовану комбіновану атаку з використанням ракет різних типів та ударних безпілотників. Станом на ранок відомо про наслідки у Києві й Київській області, Миколаєві, Харкові та Тернополі та Сумщині.