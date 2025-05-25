У Тернополі російська ракета влучила у будівлю промислового підприємства (доповнено)

У Тернополі під час нічної російської атаки ворожа ракета влучила у будівлю промислового підприємства, виникла пожежа на площі 1000 кв.м.
Про це повідомляє очільник Тернопільської ОВА В'ячеслав Негода.
"Під час нічної ворожої атаки о 02:56 у м. Тернопіль (промзона) внаслідок влучання попередньо крилатої ракети "Калібр" частково пошкоджено будівлю одного з промислових підприємств з подальшим загорянням. Спостерігається горіння в цеху окремими осередками на загальній площі 1000 кв.м. Гасіння пожежі триває", — ідеться у дописі.
Пошкоджено вікна у будинках на прилеглій території.
Для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та проведення обстежень пошкоджень, завданих інфраструктурі та громадянам, залучені спеціалізовані служби. Інформація про потерпілих не надходила.
- Вночі 25 травня Росія здійснила масовану комбіновану атаку з використанням ракет різних типів та ударних безпілотників. Станом на ранок відомо про наслідки у Києві й Київській області, Миколаєві, Харкові, Житомирщині, Тернополі та Сумщині.